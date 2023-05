Elecciones 2023: el Indio Solari respaldó a Wado de Pedro y dijo que "puede ser un gran candidato"

El cantante comentó en Instagram una publicación del senador Mariano Recalde en la que compartió un video elogiando al ministro del Interior.

El Indio Solari salió a respaldar al ministro del Interior, Wado de Pedro, y afirmó que sería un "gran candidato" en las próximas elecciones presidenciales. El ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota comentó en Instagram una publicación del senador del Frente de Todos Mariano Recalde en la que compartió un video elogiando al dirigente.

Tras los comentarios discriminatorios del periodista Gabriel Levinas, Solari afirmó: "Negar a Wado es una bobera sin mesura. Una historia personal que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de La Rosada pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes". Y sostuvo: "Ha vencido a toda presunción negativa. No se si habla más claro pero si que le entendemos mejor. Pues claro que puede ser un gran candidato".

La relación entre el Indio Solari y Wado de Pedro

No es el primer elogio del ídolo popular hacia Wado. En 2020 y en un breve texto en redes sociales, el líder de Los fundamentalistas del aire acondicionado escribió que Wado de Pedro "es irreductible en su mirada sociopolítica e incansable en su labor de acercarse y acercarle a la población la inmensa novedad de que les escuchen y les solucionen, las más de las veces, sus dramáticos problemas de inequidad".

Más allá de ese comentario, después quedó claro todo su apoyo cuando, ya de manera más directa lo elogia: "Un joven gracioso y valiente. Que responde al llamado de sus amigos de manera fraterna... bah... un muchacho peronista".

Indio Solari: "Sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo"

En diálogo con La Garganta Poderosa, el artista señaló que ve "un prligro muy grande del otro lado", razón por la cual se involucra pero no de forma permanente. "La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. La Izquierda está sonámbula, no reacciona. La centroizquierda y el socialismo tampoco. El que está de contricante dice locuras, es un disparate facista para la época. Hacen macanas, aparecen en los Panama Papers y del otro lado no pero la chorra es la señora", defendió a la vicepresidenta.

Con respecto a la derecha, el Indio resaltó que "está avanzando en todo el mundo" y remarcó que "no tiene doctrina, son como piratas y bucaneros" ya que "están pendientes de ver qué es lo que pueden hacer para llevarse unos cuantos cientos o miles de millones de dólares, que ya más de una vez han desaparecido y no se saben dónde están". En este sentido, volvió a marcar la persecución a CFK: "Le revisaron, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con esas máquinas le excavaron los jardines, buscando algo que no hay".