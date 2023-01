Elecciones 2023: El Frente de Todos y Juntos por el Cambio no se sacan diferencias, de acuerdo a una nueva encuesta

De acuerdo a un sondeo de Zuban- Córdoba, ninguna de sus figuras electorales supera el 45% de imagen positiva. Por otra parte, más de un 45% tiene alguna confianza en que el ministro de Economía, Sergio Massa, logre una baja de la inflación.

De cara a las elecciones 2023, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están en una situación de paridad. Sin embargo, ninguna de las figuras políticas que pueden pelear la contienda electoral, tanto del oficialismo como de la oposición, supera el 40% de imagen positiva.

Según reportó un trabajo de opinión pública realizado a nivel nacional en el mes de enero por la consultora Zuban- Córdoba, Juntos por el Cambio cosecha un 29,8% y el Frente de Todos un 29,4, apenas una diferencia del 0,4 %.

En tercer lugar, aparecen los partidos liberales/libertarios con un 16,1%, por encima del peronismo no kirchnerista con 6,7. Sin embargo, estos últimos son superados por las opciones "No sabe" (10,9) y "Otro" (7,0).

La encuesta planteó un segundo escenario, sin el peronismo no kirchnerista, pero con la opción "partidos de izquierda". Así las cosas, el oficialismo pasa al frente con un 31,3%, imponiéndose a Juntos por el Cambio con 30,4.

Los liberales/libertarios siguen conservando el tercer escalón, con un 17,3% y la izquierda cosechó un 2,4. La opción "No sabe" asciende al 12,1 y "Otro" al "6,5". La presencia del peronismo no kirchnerista, señalaron desde la consultora, responde a la aparición del sector del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex jefe provincial de Salta, Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, en ninguno de los dos escenarios parece verse un traslado de votos masivo hacia otra de las alianzas políticas.

La paridad entre ambas fuerzas, que no se logra dirimir en ninguno de los dos escenarios, también se observa en el hecho de que "ninguna figura supera el 40 por ciento de imagen positiva".

"La ecuación electoral se presenta sumamente compleja para toda la dirigencia", señalaron desde Zuban- Córdoba, quienes volvieron a advertir que "quienes se crean ganadores van a estar cometiendo un grosero error de análisis estratégico".

Según arrojó la encuesta, el dirigente con mejor imagen positiva es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un 38,3% de valoración favorable y un 50,9 de negativa

En segundo lugar quedó la titular del PRO, Patricia Bullrich, con 36,7% de imagen positiva y 54,7 de negativa, mientras que tercera quedó la diputada nacional María Eugenia Vidal, con un 35,8 de valoración favorable y 48,2 de rechazo. La ex gobernadora bonaerense se sumó al lote de posibles presidenciales del partido amarillo.

El dirigente del oficialismo mejor posicionado quedó cuarto y es el ministro de Economía, Sergio Massa, que logró 35 puntos de imagen positiva contra 56,2% de rechazo.

A Massa le siguen el presidente Alberto Fernández con 34,7% de imagen positiva y 63,8 de negativa y la vicepresidenta Cristina Fernández con una valoración favorable del 34,1 y un rechazo de 64,6.

Otra incógnita planteada por la consultora es la cuestión económica. Frente a la consulta sobre en qué medida confía en que Massa logre bajar la inflación, más de un 45% de los encuestados afirmaron tener confianza en que logrará esa meta, quizás el principal activo del ministro para una eventual postulación presidencial.

En el desglosado, un 8,9% afirmó que confía "mucho" en que Massa bajará la inflación, un 25, 5 confía "algo" y un 20,7 respondió que confía "poco". Por el contrario, un 41,6 respondió que no tiene esperanzas en que eso suceda y el restante 3,3 no lo sabe.

Más allá de este optimismo, la encuesta también señaló que más de un 40% de los encuestados no cree que la inflación vaya a bajar en 2023. A esto, y a la falta de una figura que supere el 45% de imagen positiva, se le suma que la desaprobación del Gobierno nacional está por el orden de los 69 puntos.