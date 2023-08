Elecciones 2023: diputado de Carrió y Prat Gay criticaron el coqueteo entre Macri y Milei

Siguen los ruidos en Juntos por el Cambio por la buena sintonía entre Mauricio Macri y Javier Milei. El candidato de La Libertad Avanza dijo que si llega a la Casa Rosada el ex Presidente será su "representante" en el mundo.

El acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei que se produjo tras las victoria del candidato de La Libertad Avanza en las PASO de estas elecciones 2023 desató una nueva interna en Juntos por el Cambio. La Coalición Cívica - Ari (CC), espacio de Elisa Carrió, le salió a marcar la cancha al ex mandatario. El encargado de enviar el mensaje fue el diputado Maximiliano Ferraro, uno de los dirigentes de confianza de Lilita.

A través de un tweet, Ferraro reiteró las intenciones de "fortalecer la unidad, pluralidad y propuestas" de la coalición opositora, pero subrayó que "trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales". Sin mencionar a Macri, el legislador se sumó a sus pares de JxC que criticaron que Mieli haya dicho que en caso de ganar en las elecciones de octubre, el ex presidente tendría un rol destacado: "Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo".

En un mensaje direccionado, la CC planteó que se trata de "la elección más trascendental de estos 40 años de democracia" en la que los referentes deben focalizarse en "sumar y presentar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre". "Fortalecer la unidad, pluralidad y propuesta de Juntos por el Cambio, integrar equipos y acompañar y trabajar por la candidatura presidencial de Patricia Bullrich", planteó Ferraro en sus redes.

"Trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo y duradero, que saque a la Argentina adelante. Estamos frente a la elección más trascendental de estos 40 años de democracia", cerró el legislador.

La publicación de Ferraro va en sintonía con la decisión que tomó Carrió, tras renunciar a su candidatura a legisladora del Parlasur, molesta con los guiños del ex presidente al postulante presidencial de La Libertad Avanza. Según trascendió, Lilita no vio con buenos ojos el acercamiento del líder del PRO al libertario, que se evidenció con varios comentarios y halagos mutuos.

Pese a su renuncia, allegados a Carrió aclararon que apoyará a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Otro de los miembros de JxC que cuestionó al ex mandatario fue Alfonso Prat Gay. "Hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante", sostuvo el ex ministro de Economía. Además, criticó el rol que tuvo Macri en las PASO: "Dijo que iba a ser neutral en la interna y no lo fue, y ahora resulta que está siendo neutral en la general".

Prat Gay reconoció en Juntos por el Cambio "una doble dificultad", por un lado, la interna que "fue muy intensa y bajó la intención de gobernabilidad" y por otro, la falta de explicaciones respecto al plan de Gobierno. El economista también manifestó, que se sumó al equipo de campaña de Rodriguez Larreta cuando Carrió bajó su precandidatura presidencial, Patricia Bullrich comete un error al no presentar a los encargados de llevar adelante su plan económico. "No se sabe quién sería su ministro de Economía, debería empezar a mostrar el equipo y mostrar la secuencia", reclamó, en diálogo con LN+.

"(Sergio) Massa es ministro y presidente en ejercicio, no puede explicar qué hará porque debería estar haciéndolo ahora. Juntos por el Cambio son los que deben explicar y tiene una doble dificultad. Si no lo podés explicar, la gente va por lo nuevo", consideró el exministro al analizar cómo se comportó casi la mitad del electorado que eligió entre Milei y Bullrich.

Patricia Bullrich descartó una alianza entre Macri y Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, rechazó los dichos de su rival de La Libertad Avanza respecto al eventual rol que le daría al exmandatario Mauricio Macri y afirmó que el líder del PRO es de su alianza. "Macri es de Juntos por el Cambio, es del PRO. Es una persona de consulta y es el que estuvo en el Sillón de Rivadavia", remarcó.

"Mauricio no es una persona para ir a un cargo público. Te aporta un montón. Siempre es bueno tener a alguien con quién hablar", agregó cuando le consultaron sobre los dichos de Milei. "Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados. Un súoer embajador", fue la frase del libertario que causó revuelo en las filas de JxC.

Otro de los dirigentes en cuestionar al candidato de La Libertad Avanza fue el exsecretario general de la Presidencia durante el macrismo, Fernando de Andreis. "No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei", afirmó, en diálogo con Infobae. Y remarcó: "No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de JxC. Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio".

Por su parte, Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación en el gobierno de Macri e integrante del equipo de campaña de Bullrich, sostuvo que las declaraciones de Milei son "una estrategia electoral" para "meter una cuña y molestar dentro de JxC".