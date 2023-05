Elecciones 2023: después del acto del 25, el FdT mantiene el debate sobre las PASO

Dirigentes de la coalición oficialista opinaron sobre la posibilidad de dirimir candidaturas presidenciales a través de las internas.

Luego del acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves en Plaza de Mayo, el debate sobre si el Frente de Todos debe apelar a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para dirimir candidaturas para las elecciones continúa latente en distintos sectores del oficialismo

En diálogo con El Destape Radio, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, planteó que primero se deben lograr puntos de acuerdo sobre un programa y si no hay consenso sobre esto, se avanzaría sobre una PASO, situación que no consideró grave. "El debate entre PASO y candidato único es estéril. Si efectivamente logramos un candidato que sintetice las distintas perspectivas, de miradas complementarias y diferentes, sería lo ideal. Pero eso no se define por decreto"

Y continuó: "Hace falta poder resolver cómo el debate en torno al programa y a las ideas genera o no las condiciones para tener un único candidato, pero si no ocurre eso va a haber más de un candidato y va a haber PASO. Y eso no tiene que asustar a nadie"

También opinaron sobre el tema otros dos dirigentes que pujan por la PASO presidencial en el Frente de Todos. El precandidato a presidente y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, remarcó que "hay que darle el poder a la ciudadanía y que ordene con su voto a las candidaturas".

"No tengo ninguna duda de que para fortalecer nuestro espacio y hacerlo bien competitivo para la elección general es muy importante que nos demos una PASO donde la gente elija lo que considera lo mejor", señaló en declaraciones a Canal 26.

Al ser consultado sobre sus intenciones de presentarse en la carrera presidencial, Scioli afirmó que "más que nunca" quiere presentarse como precandidato.

En la misma sintonía, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, observó que "hoy, a 30 días del cierre de listas, veo que estamos más cerca de unas PASO que de una lista de consenso".

El santafesino, que el lunes hará oficial su precandidatura a presidente, subrayó que si hay PASO, "hay que tomarlo con muchísima tranquilidad, más relajado de lo que se lo toma actualmente".

"Si en este plazo la dinámica interna del Frente de Todos termina sintetizando en una sola lista, habrá una sola lista. Si no es así, habrá dos, tres o cuatro, lo que termine generando la posibilidad de que se vea hacia el interior del Frente. Estoy en contra de que se intenten forzar situaciones", expresó el ministro coordinador.

Mas allá de estas opiniones, hay otros sectores del Frente de Todos que rechazan de plano las PASO para dirimir las candidaturas, voluntad expresada por el presidente Alberto Fernández. Uno de ellos es el Frente Renovador, liderado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. También se expresó en esa sintonía el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, uno de los hombres con linea directa con la Vice.

La ex mandataria encabezó un acto multitudinario ayer, en el que no dio nombres sobre un potencial nombre al que respaldará. Sin embargo, horas después el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, lanzó un spot publicitario en el que dio a entender que será precandidato a presidente.