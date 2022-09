Elecciones 2023: Crece el debate en el oficialismo por eliminar las PASO

En las últimas horas algunos legisladores del oficialismo y potenciales aliados expresaron diferencias sobre las primarias.

El Presidente del Bloque del Frente de Todos en el Senado, José Miguel Mayans, se refirió al debate en torno a las elecciones PASO 2023 y expresó que "son una gasto muy grande". Se metió así en la polémica. En las últimas horas algunos legisladores del oficialismo y potenciales aliados expresaron diferencias sobre las primarias. En la Casa Rosada insisten que no habrá iniciativa oficial. "Hay muchos sectores que no las quieren. Ya algunos plantearon eliminarlas", sostuvo el senador formoseño.

Este martes comenzará el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2023, una buena ocasión para que un grupo de gobernadores vuelva a la carga con la posibilidad de suspender las elecciones PASO de ese mismo año por razones -entre otras- económicas, dado que significaría un ahorro de aproximadamente la mitad de los 63 mil millones presupuestados en el apartado electoral. El pronunciamiento de diputados y senadores cordobeses a favor de la suspensión dio nuevo impulso a la discusión, pero luego otros integrantes de ese mismo interbloque se diferenciaron e incluso legisladores del Frente de Todos salieron a rechazar un proyecto de ese tenor a menos de un año de los comicios.

En la noche de ayer, Agustín “Chivo” Rossi, Interventor de AFI, se refirió a la posible eliminación de las PASO y expresó: "Yo soy un defensor. Creo que a nuestro espacio político le vendría bien tener PASO".

Además, Rossi, uno de los referentes del Frente de Todos agregó en Alocarla por El Destape Radio, que “es un buen sistema para elegir quién nos va a representar". Se sumó así a otro pedido que ya hizo Leandro Santoro.

El diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro, quien también le brinda asesoramiento a Alberto Fernández, aseguró este domingo que las PASO no deben suspenderse, tal como consideraron algunos dirigentes dentro del Gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 2023. El legislador porteño fue contundente al señalar que “de ninguna manera” se deben suspender las elecciones primarias, y advirtió que “hay que ser categóricos” en el rechazo a esa posibilidad, que surgió desde el oficialismo y que se convirtió en un rumor que ganó fuerza en los últimos días.

“Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, indicó en una entrevista concedida a la radio Futurock.

Mayans y el diálogo Macri con CFK

El senador se refirió a la discusión entre oficialismo y oposición y la posibilidad de diálogo y señaló: "La oposición demostró no saber cómo conducir el país porque el resultado fue catastrófico". En diálogo con El Destape Radio, el legislador puntualizó: "Macri no quiere hablar con Cristina porque cree que va a ser gobierno".

Sobre los hechos de las últimas semanas que culminaron con el ataque a la vicepresidenta, el dirigente formoseño planteó: “Hubo un respaldo y una solidaridad muy fuerte de parte de todo el pueblo argentino hacia Cristina y hay sectores a los que eso les molestó”.

"El atentado es por los discursos de odio, en este país hay gente muy agresiva", resaltó Mayans. Asimismo contó: "Cristina sigue trabajando normalmente luego del atentado". "Hay programas de televisión que van hacia la violencia, los mandan a la casa de Cristina", destacó el titular de la bancada oficialista.

Sobre la situación judicial de la vicepresidenta, el dirigente calificó: “En el Estado de Derecho, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Y añadió: “Hay un grupo económico que ya tiene coptado al poder judicial y ahora quieren tener el poder ejecutivo”.