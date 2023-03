Elecciones 2023: con el apoyo de Bullrich y Milman presente, Grindetti lanzó su precandidatura a gobernador

El Intendente de Lanús hizo oficial su postulación a la Gobernación con un discurso acorde al "ala dura" de la titular del PRO. Entre los presentes estuvo el diputado nacional implicado en la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se lanzó este jueves como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo con el respaldo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y entre los dirigentes que fueron a respaldar el lanzamiento, estuvo el Diputado Nacional Gerardo Milman

Enrolado en el "ala dura" del PRO que lidera Bullrich, el alcalde lanusense afirmó que "el diálogo tiene un límite" y que "no hay que ser blandos" en la tarea de gobernar. "Hay que tener coraje para bancarse las piedras", lanzó.

Por otro lado, sobre las disputas internas y el diálogo con otros sectores sociales Grindetti opinó que "por supuesto que hay que buscar consenso pero hay un momento en que el diálogo se tienen que acabar", consideró. En ese sentido, agregó que "el diálogo tiene un límite" que tiene que ver con "hay un punto en que con determinados políticos y dirigente no se puede hablar", lanzó.

Entre los presentes en el acto, estuvo Milman, implicado en la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según unos videos, el diputado se habría reunido en un bar cercano al Congreso con dos de sus asesoras y en ese marco habría dicho "cuando la maten voy a estar camino a la Costa".

Milman estuvo ausente el miércoles del inicio de sesiones ordinarias del Congreso y la última aparición suya en el recinto trajo consigo el repudio del bloque del Frente de Todos. Tras su implicación en el caso del intento de magnicidio, el ladero de Bullrich fue corrido de su rol de jefe de campaña.

En su discurso en el club Quintana de Lanús, Grindetti aludió a referentes sindicales como el líder camionero, Hugo Moyano, o el titular de Suteba, Roberto Baradel, a quien desafió abiertamente.

"Estamos en contra de la doctrina Baradel. No le tenemos miedo, que venga y le explicamos cuál tiene que ser el contenido curricular para que aprendan los chicos. Vamos a hacer que las escuelas no sean lugares de adoctrinamiento político. Hay que mejorar la educación. Eso no lo podemos hacer con él. ¿Cómo se dialoga con Baradel?", se preguntó. Para el alcalde lanusense, "no hay que ser blandos" y "hay que poner todo lo que haya que poner, sean huevos u ovarios, y tomar las medidas que haya que tomar".

En una referencia elíptica al sector de "las palomas" del PRO, que tiene como máximo exponente al jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, el Intendente se manifestó en contra de ofrecer cargos a personas con valores distintos a los propios por el solo propósito de engordar la plataforma política.

"Diálogo sí, verso no. No hay que ser blandos. En la política, las negociaciones son e ideas, no de lugares. No estamos dispuestos a ceder lugares para que nos acompañen , Queremos que nos sigan por las ideas para las transformaciones que hay que hacer", sostuvo.

Grindetti reconoció que en el Gobierno del expresidente Mauricio Macri "quedaron cosas pendientes", pero planteó que "ahora las vamos a hacer porque aprendimos". Y, en un respaldo a la precandidata presidencial, agregó: "Nos van a tirar piedras. No me cabe ninguna duda que Patricia nos va a ayudar a hacer todas las transformaciones que necesita la provincia".

Según su visión, "a la provincia hay que darla vuelta como una media", y arremetió contra el gobierno de Axel Kicillof, del cual dijo que "está alejado de la gente".

Del acto participaron el diputado nacional Hernán Lombardi (jefe de campaña provincial de Bullrich) ySebastián García De Luca, el diputado provincial Adrián Urreli, la senadora provincial Aldana Ahumada, el jefe de gabinete local y precandidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales. .

Con el lanzamiento de Grindetti, el PRO aporta su quinto precandidato a gobernador a Juntos por el Cambio, a los que se le suman los de los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el senador bonaerense Joaquín De la Torre. Además, por el lado del radicalismo, está lanzado el diputado bonaerense Maximiliano Abad.

Al igual que Iguacel y De la Torre, Grindetti se encolumna detrás de Bullrich, líder del "ala dura" del PRO y precandidata a presidente. Sin embargo, también responde a la conducción de Macri.

