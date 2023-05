Elecciones 2023 CABA: Ocaña adelantó que renunciará a su candidatura si JxC lleva "un candidato de consenso"

La precandidata de Confianza Pública a Jefa de Gobierno aclaró que "hoy el consenso no está". Valoró la unidad de Juntos por el Cambio y advirtió: "El dirigente que saque los pies va a pagar un alto costo".

La precandidata a jefa de Gobierno porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) anticipó que si Juntos por el Cambio lleva un candidato único en las elecciones 2023 de la Ciudad de Buenos Aires bajará su postulación para suceder a Horacio Rodríguez Larreta aunque aclaró que "hoy ese consenso no está".

"Si hubiera un candidato de consenso, bajo mi candidatura", afirmó Ocaña este viernes en declaraciones a CNN Radio. Aun así, se pronunció a favor de las PASO en el distrito: "No creo en los consensos forzados, y hoy el consenso no está", dijo al respecto. También, aseguró que "hay que tener miedo al dedo" y sumó: "Yo no quiero que un dedo decida un candidato".

La dirigenta opositora consideró que "la unidad de Juntos por el Cambio es posible" ya que "el espacio se mantuvo unido estos tres años, no perdió legisladores en el camino, y eso no había pasado nunca con la oposición cuando se queda afuera del calor del poder". A lo que advirtió: "El dirigente que saque los pies de JxC va a pagar un alto costo".

"Creo que sí se puede ganar con tanta dialéctica contradictoria, porque va a ser la sociedad la que elija. No hay que tenerle miedo a ese proceso y lo que hay que discutir son las propuestas", opinó Ocaña. Y, aludiendo a su apodo histórico, ironizó contra la interna al afirmar: "No estamos para discutir halcones y palomas, yo soy hormiguita".

De todos modos, elogió directamente a Larreta. "Creo que la Argentina necesita gestión, y creo que Horacio tiene esa capacidad de gestión". También habló sobre las versiones de que el jefe de Gobierno buscó favorecer a Martín Lousteau al llamar a elecciones con mesas desdobladas en la Ciudad. "Si el candidato de Larreta es Lousteau se lo tenés que preguntar a él", lanzó.

Sí elogió, en cambio, el sistema con el que se votará en CABA y que generó polémica entre los principales dirigentes del PRO, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, al pedir que "ojalá que la boleta única se pueda imponer en todo el país".

Respecto a esta última, se refirió a su declinación a ser candidata presidencial y a la posibilidad de que decida competir por la Ciudad de Buenos Aires, algo que hasta ahora la exgobernadora negó. "Hoy Vidal no está como candidata (en CABA). Estamos dispuestos a competir con quien sea. María Eugenia es una gran candidata que ha decidido dar un paso al costado... pero es una de las dirigentes más importantes", la elogió igualmente.

El PRO planea llevar un candidato único en las PASO porteñas, aunque hoy ni Jorge Macri ni Fernán Quirós aceptan bajarse. En la semana la ministra Soledad Acuña desistió de competir en la interna. Otros precandidatos a jefe de Gobierno, además de Ocaña, son Martín Lousteau (UCR) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).