Elecciones 2023: Bullrich viajó a Chaco y pasó un mal momento cuando visitó el barrio Emerenciano

La candidata a Presidenta se cruzó con militantes referenciados en el dirigente piquetero que es investigado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023, Patricia Bullrich, estuvo en Chaco para acompañar al flamante gobernador electo Leandro Zdero. En ese marco, visitó el barrio Emerenciano, que lleva el nombre del dirigente involucrado en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y protagonizó un tenso cruce con militantes.

"Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente", increparon a la candidata. A lo que la dirigente respondió: "Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos".

Y continuó, cuando explicó que quería sacarse una foto y denunciar al dirigente piquetero que está detenido por el crimen de Cecilia. "Yo vine porque soy libre de andar en mi patria como quiera", respondió la exministra, que luego ninguneó a los vecinos de “no ser dueños de ningún barrio”.

Ayer, Bullrich se mostró junto a Zdero, que se impuso frente al líder del Frente Chaqueño en la primera vuelta con más del 46% de los votos. "Teníamos la convicción de que hay una decisión profunda de cambio en la vida de los chaqueños", expresó Bullrich cuando se conocieron los resultados.

La candidata a Presidenta continuó con su gira en la “Pato Rodante”, un motorhome con el que recorrerá todo el país hasta el 22 de octubre. Desde Chaco, Bullrich se trasladó a Corrientes donde compartió un acto con el gobernador radical Gustavo Valdés. “Hemos elegido un equipo que tiene más de 100 economistas y queremos tener un equipo de economistas de todas las provincias para que todos estén presentes. Vamos a trabajar mirando lo más importante, que es la persona, que son nuestros ciudadanos. Y vamos a bajar la inflación con un plan de estabilidad que prenda todos sus motores de la producción”, afirmó.

Sobre la seguridad y el narcotráfico, aseveró: “tenemos 8 mil narcotráficos sueltos por el país, ellos dejaron libres a los presos y encerraron a la ciudadanía. Hay narcotraficantes sueltos por el país que no están en las cárceles. Lo que nos pasa es que vuelven a salir y vuelven a destruir la vida de familias”.