Elecciones 2023: Bullrich prometió una prisión a lo Bukele y dijo que la llamaría Cristina Kirchner

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio lanzó un nuevo anuncio de campaña en el que agrede a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se enmarca en las políticas punitivistas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

De cara a las elecciones 2023, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó un nuevo spot de campaña con una consigna punitivista y, a la vez, agresiva contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El spot de la dirigente del PRO comienza con las imágenes de una maqueta de una prisión. "Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas, apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada", comenzó.

Según sostuvo la ex ministra de seguridd, "este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas".

"Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora. Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero", explicó Bullrich, alineándose, como otros dirigentes nacionales, a las políticas punitivistas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La dirigente del PRO apareció al final junto al modelo a escala de la cárcel, diciendo: "El futuro con los delincuentes y los corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre". Luego, el plano baja a la entrada de la cárcel, donde aparece un cartel con la leyenda: "Unidad Penal, doctora Cristina Fernández de Kirchner".

Luis Petri cruzó a Victoria Villarruel por no presentar proyectos de ley: "Cero"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Luis Petri, cruzó a la diputada nacional y rival de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, por su trabajo en la Cámara Baja y su falta de presentación de proyectos en el Congreso de la Nación. "Proyectos presentados en SEGURIDAD por Villaruel: 0. Solo 3 proyectos de ley como autora en casi dos años. ¡El 29 te saludo!", ironizó a través de sus redes sociales el compañero de fórmula de Bullrich.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el ex diputado mendocino retomó la acusación que había realizado contra la abogada durante el debate de vicepresidentes realizado en la noche del miércoles pasado. "A los que no presentan proyectos, en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’ y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad", lanzó.

Como respuesta, durante el debate, Villarruel aseguró que los proyectos presentados estaban en la página del Congreso y este sábado por la mañana, volvió a la carga. "Cuando veas una usurpación más de tierras con la excusa de los pueblos originarios, acordate que todos esos delincuentes quedaron protegidos gracias también a JxC", escribió. Y agregó: "Los que niegan mi laburo como Playmobil Petri y Banfi son algunos de los que votaron la siniestra ley 26.160 que ampara a los maputruchos cuando usurpan tierras".

"Por eso les molesta mucho que haya presentado el pedido de derogación. Porque defendieron y protegieron a los que atacan la propiedad privada y la integridad territorial del país. ¡Cómplices!", acusó la compañera de fórmula de Javier Milei en el mismo tuit y compartió dos imágenes donde se observa cómo votaron Petri y la diputada de la UCR, Karina Banfi, en determinados proyectos.

Frente al señalamiento de Villlarruel, Petri le espetó que en el historial del Congreso de la Nación no figura ningún proyecto de Modificaciones al Código Penal, ni al Código Procesal Penal, ni a la Ley de Ejecución de la pena, ni a la Responsabilidad Penal Juvenil.