Elecciones 2023: Bullrich pidió licencia como presidenta del PRO

La ex ministra de Seguridad consideró que las decisiones electorales que tome pueden confundirse con su cargo en el partido.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este viernes que se toma licencia al frente del partido ante el inicio de la campaña electoral, que la tendrá como precandidata presidencial que deberá enfrentar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a Horacio Rodríguez Larreta.



"Estando cerca del inicio de un proceso electoral y siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia, pedí licencia a la Presidencia del PRO", anunció Bullrich esta mañana en su cuenta de Twitter. "Ha sido un gran privilegio liderar el partido estos años", concluyó su mensaje.



Bullrich participará de las PASO del 13 de agosto próximo como precandidata presidencial del PRO y, en esa instancia, enfrentará al otro candidato del partido, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Siguiendo las líneas de trabajo que me impuse cuando tome la responsabilidad de liderar el PRO, y en virtud de que hoy estamos a las puertas del comienzo de la campaña electoral, solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi pre candidatura a Presidenta de la Nación", indicó en la carta de renuncia.

La exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada fue una de las referentes partidarias que cuestionó en duros términos la decisión de Larreta de aplicar la boleta única electrónica para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, contrariando lo que habían pedido tanto Macri, como la propia Bullrich y María Eugenia Vidal.

"La coherencia y la convicción son los valores que defendemos, por eso está mal cambiar las reglas, es hacer trampa", afirmó Bullrich el lunes pasado, y agregó que el jefe de Gobierno "manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones".



El PRO no comunicó de momento quién reemplazará a Bullrich al frente del partido, aunque se especula que podría asumir en primera instancia Federico Angelini, actual vicepresidente del espacio.