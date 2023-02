Elecciones 2023: Alberto Fernández habló sobre su candidatura y la de Massa

El Presidente calificó la gestión del ministro de Economía y dio un mensaje a favor de la unidad del Frente de Todos.

El presidente, Alberto Fernández, envió este lunes un nuevo mensaje por la unidad del Frente de Todos y no descartó ser candidato a la reelección, aunque también afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, está en condiciones de postularse en estas elecciones 2023.

"Nosotros podemos tener diferencias, lo que no tenemos es derecho a dividirnos", afirmó el mandatario en una entrevista con María O'Donnell por radio Urbana Play. "Estamos juntos, no separados. Acá nadie rompió un bloque, nadie se fue", agregó al respecto.

Al ser consultado por Massa, Alberto Fernández consideró que "ha sido muy valioso como ministro de Economía". "Tengo una eterna gratitud hacia él porque cada vez que enfrenté conflictos internos difíciles siempre estuvo al lado mío ayudándome. Nunca se paró enfrente tirándome piedras", señaló en referencia a la interna del Frente de Todos. Y agregó que Massa "puede ser (candidato), por qué no. No sé quién puede ser candidato. No sé si seré yo o será otro".

En este contexto, el Presidente dijo que "hay que acordarse de lo que dijo Perón. El problema es que vuelvan los que destruyeron la patria. Eso no nos lo va a perdonar el pueblo. Después, que nos represente el que en mejores condiciones esté".

Respecto a la posibilidad de que él mismo sea candidato, Alberto Fernández afirmó que en el Frente de Todos "nadie" le dijo que no se puede presentar a la relección en los próximos comicios, remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO y sostuvo que "no hay que temerle a la opinión de la gente".

El acuerdo con el FMI y la inflación

En paralelo, Alberto Fernández destacó el acuerdo que llegó su gobierno con el Fondo Monetario Internacional y remarcó que luego de la firma la Argentina creció 5 puntos y medio. Negó un ajuste y detalló las inversiones en áreas como salud, viviendas y ciencia y tecnología durante su gestión.

“Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, yo tengo derecho a mostrar lo que pasó, lo que pasó es que yo firme con el Fondo y la Argentina creció 5 puntos y medio por lo menos. Creamos más de un millón y medio de puestos de trabajo, el gasto de salud se expandió, en viviendas también se expandió. En ciencia y tecnología invertimos 100 millones de dólares por primera vez en la historia argentina ¿Dónde está el ajuste? no lo sé, yo no lo encuentro”, afirmó.

Por otra parte, Alberto Fernández detalló que el ministro de Economía está decidido a "llevar adelante una acción clara que tiene que comprometernos a todos para que los precios empiecen a controlarse”. Afirmó que “después de alguien que deja 54 puntos de la inflación, bajarla va a exigir mucho esfuerzo".

“Nosotros tenemos que seguir luchando con el tema de la inflación de forma permanente. Le pido a los argentinos que recuerden mi compromiso de campaña. Decía que esto no se resuelve de un día para el otro”, afirmó el Presidente. En esta línea, recordó que “en el medio se desató la guerra (en Ucrania). En otros países las multiplicó por ocho la inflación. Pelear contra eso es una cosa muy compleja”, agregó el mandatario este lunes.