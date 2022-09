El sorpresivo pronóstico de Durán Barba sobre las elecciones 2023: "Puede ganar"

El ex asesor de Mauricio Macri explicó cómo ve el panorama frente a las elecciones presidenciales del año próximo. Cuál es el candidato al que apostó.

Jaime Durán Barba explicó cómo ve el panorama frente a las elecciones presidenciales del 2023. En una entrevista en LN+, el ex asesor de Mauricio Macri opinó quién cree que será el que gane la interna en Juntos por el Cambio y apostó por el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Es legítima la misión de Horacio Rodríguez Larreta de ser presidente. Ha sido dos veces jefe de Gobierno, muy bien. Desde el punto de vista de los números, es el único político argentino que tiene saldo positivo en los últimos dos años”, sostuvo Durán Barba.

Según el analista político, “Horacio tiene, desde hace rato, saldos positivos importantes" y marcó que "si Macri Juega, podría ganarle la interna" al ex presidente de Cambiemos. Sin embargo, planteó que "tiene en contra y a favor el mismo elemento: no suscita pasiones ni positivas ni negativas" y además, consideró que "tiene gestión y le falta comunicarse más con la gente”.

Al referirse a Mauricio Macri, Durán Barba señaló que “tiene legítimamente su ambición de ser presidente”. “Creo que es lógico que tenga ese deseo: es el único presidente no peronista ni radical elegido en un siglo, el único presidente no peronista que terminó un período. Creo que tiene muchos méritos y el fastidio con que no le reconocieron su obra”, expresó el analista.

Finalmente, opinó sobre la posibilidad de la candidatura de Patricia Bullrich, quien más de una vez dijo que competiría en la interna de Juntos por el Cambio por la presidencia. “Desde los números, Patricia Bullrich no tiene saldo positivo, es menos conocida”, afirmó Durán Barba.

Como conclusión, el ex asesor macrista sostuvo que “es posible que Horacio les gane a Macri y Bullrich": "Lo más probable es que les gane porque es el único que, por lejos, tiene mejores números".

Por otro lado, Durán Barba analizó la imagen del presidente Alberto Fernández al cumplirse 1000 días de la gestión del Frente de Todos. Según su opinión, Alberto "empieza a derrumbarse cuando se ‘cristiniza’, cuando se lleva los fondos de la Ciudad, cuando empieza a combatir en vez de servir a la gente". "Si hacemos una lista, el que peor está en la lista de popularidad es el Presidente, está peor que Cristina y empata con Massa", expresó y reafirmó que, de toda esta lista, quien sale mejor parado es Horacio Rodríguez Larreta.

Qué dijo Durán Barba sobre el atentado a CFK

Jaime Durán Barba habló sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. “Lo que hubo es un grupo de chiflados bastante alterados mentalmente como hay en todo el mundo”, manifestó al referirse a los agresores.

“Los tipos de los copitos con su carro... Es insólito que hayan pasado una semana entera con un carro que tenía una enorme visibilidad, por los copitos, caminando por la acera frente a la casa de Cristina y no los hayan detenido. Por el hecho de asomarse a vender copitos en un sitio donde no hay niños, deberían haber hecho algo. Donde hay militares furibundos gritando no es un sitio para un carro de copitos”, afirmó el analista.

Además, fue crítico de la custodia de la vicepresidenta. “El entorno de Cristina, si era profesional, no habría permitido esto. Pero otra vez, la falta de institucionalidad. Su entorno son militantes, no militares. Deberían haber sido militares entrenados contra atentados y terrorismo”, opinó.