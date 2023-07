El sincericidio de Ramiro Marra en pleno debate sobre las candidaturas: "Yo también pongo"

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por los libertarios quiso defender a Javier Milei de las acusaciones de presuntos pagos para integrar listas, pero terminó sincerandose.

Las denuncias del empresario textil Juan Carlos Blumberg sobre presuntos pagos para integrar las listas del precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, reavivaron las polémicas por los supuestos reintegros que se solicitarían en el espacio libertario.

Un hombre del espacio de Milei, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, intentó una defensa del referente libertario, pero terminó en un sincericidio. "Yo pongo plata, obvio. ¿Ustedes piensan que no tengo gastos? Yo no vine en taxi acá que me pagó la producción", lanzó Marra en una entrevista en A24

.

El falso ingeniero había afirmado tener conocimiento de que en el espacio libertario presuntamente pedirían hasta "50 mil dólares para ser concejal". A raíz de esto, el propio Milei tuvo que salir a desmentir a Blumberg. "En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado", lanzó el precandidato a presidente.

Cuando se le consultó sobre los dichos de Blumberg, Marra señaló que "nadie puede ser tan tonto de que pone 50 mil dólares por ser concejal" y que si esto sucede es cuestión de preocupación porque eso signica que los ediles "curran". "El pedido de guita tiene que ser para poner en la campaña. '¿Tenés plata para tu campaña en tu distrito?' es lógico", insistió el legislador porteño, que agregó: "Son necesidades básicas, obviamente que estoy poniendo plata"

El precandidato a jefe de Gobierno sostuvo que desde su espacio están proponiendo "un debate más profundo" sobre "cómo se financia la política" e indicó:"Nosotros no tenemos gastos de campaña, porque a nosotros nos apoya la gente".

Sin embargo, ratificó que el supuesto pago de dinero no es condición para estar en las listas "No, cómo va a ser requisito para ser candidato", protestó Marra, que subrayó que las denuncias son de "gente que no está dentro del espacio".

"Cuando digo lo de los 50 mil dólares para ser concejal, me preocupa porque no concierda el monto. O hay mucho curro o álguien está siendo muy tonto", reiteró.