El mensaje de Bullrich a Macri por las elecciones 2023: "No estoy esperando que se defina"

La precandidata a Presidenta por el PRO dijo que si el exmandatario la apoya abiertamente comenzará la especulación sobre "quién conduce". Evitó apoyar la precandidatura a gobernador bonaerense de Cristian Ritondo.

La precandidata a Presidenta del PRO Patricia Bullrich aclaró este domingo que no está esperando que Mauricio Macri la apoye explícitamente en la carrera para llegar a la Casa Rosada. "No estoy esperando que Macri se defina. No me parece que lo que sea trascendente es la definición de Mauricio, no porque no nos parezca importante sino porque empezaría una especulación sobre quién conduce y quién no conduce", afirmó Bullrich en diálogo con TN.

De este modo, buscó despejar especulaciones acerca de si espera que Macri se manifieste abiertamente a su favor luego de que Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna, desplantara al expresidente con la convocatoria a mesas desdobladas en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es muy importante que quede claro que los precandidatos que nos presentamos (a Presidente) tenemos una decisión de conducción clara y absoluta para el momento en que me toque gobernar Argentina", agregó en referencia a los cuestionamientos a la relación política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En ese sentido, dijo que "no tiene razón de ser" especular con el rol que Macri tendría en un eventual gobierno de ella. "Si algo demostré yo en mi vida política es personalidad, capacidad de conducción y decisión". "Argentina es presidencialista y el Presidente siempre toma decisiones, al final, en soledad", subrayó.

Aun así, aclaró que "siempre es muy valioso" hablar con alguien cono Macri que "tiene más experiencia que todos" por haber sido presidente. También anticipó que, si llega a la Casa Rosada, abriría una "mesa de debate" con los otros partidos de JxC respecto a las cuestiones "importantes", admitiendo que este fue un elemento ausente durante la experiencia de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Además, Bullrich se mostró a favor de que el diputado liberal José Luis Espert se sume a Juntos por el Cambio. "Estoy contenta de que una persona con ideas liberales y que las ha defendido toda su vida sea parte de Juntos por el Cambio, como Espert", definió.

De esa manera, reafirmó la admisión del economista de Avanza Libertad que fue planteada en la última reunión de los referentes del espacio la semana pasada, pero sobre la que hasta ahora no hubo anuncios formales.

Por otra parte, evitó apoyar la precandidatura a gobernador bonaerense de Cristian Ritondo, que tenía el apoyo principal de María Eugenia Vidal antes de que se bajase como candidata presidencial. En ese sentido, se limitó a reafirmar que "Joaquín De la Torre, Néstor Grindetti y Javier Iguacel" son sus precandidatos a presidir la provincia de Buenos Aires.