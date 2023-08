El lado b de la cumbre Massa-Lula en Brasil a dos meses de las elecciones 2023: un pedido, una promesa y el temor con Milei

El presidente de Brasil sigue el “día a día” de las elecciones y mostró su preocupación por el avance de la derecha. El reclamo a Massa para que se enfoque en la campaña y su preocupación por la participación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La reunión que Sergio Massa mantuvo con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sirvió para hacer un balance sobre la incorporación de Argentina a los Brics, acordar el instrumento para financiar exportaciones y otras cuestiones que fortalecen el vínculo entre Argentina y el país vecino. Pero las elecciones 2023 se colaron en la charla y el presidente brasileño expresó su preocupación por el resultado que obtuvo Javier Milei en las PASO. Lula le reclamó al ministro y candidato a presidente que se enfoque en la campaña de cara a las generales y prometió enviar un mensaje antes de octubre para confrontar el avance de la ultraderecha.

“Dejá de juntar dólares y juntá votos”, le pidió el presidente brasileño a Massa en el encuentro que tuvieron ayer en el Palacio de Planalto durante casi una hora. Más allá de los temas de agenda, que ya habían quedado resueltos casi en su totalidad en la reunión con el ministro Fernando Haddad, el 80% de ese encuentro giró en torno a la política nacional. “Lo mandó a trabajar”, bromearon en la comitiva.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lula se mostró muy interesado en los comicios y si los distintos actores del Gobierno trabajaban para la candidatura del ministro. Uno por uno, preguntó por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los gobernadores. En la comitiva le aseguraron: “Hay un empoderamiento a Massa de todo Unión por la Patria”. En cuanto al rol de la Vicepresidenta, quien todavía no se expresó públicamente después de los resultados del 13 de agosto, en el equipo de campaña avisan que “el hecho de que no aparezca, no significa que no tenga influencia y no esté involucrada”. Y aseguran que no es un problema porque esto le da “centralidad” a Massa.

Tras la experiencia de su país con Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño estudia con especial interés el avance de espacios de derecha radicalizados en la región. Tiempo atrás le consultó al embajador Daniel Scioli sobre ese “fenómeno” y le pidió un discurso de él para poder analizarlo. De acuerdo a lo que supo El Destape, Lula considera que si el candidato a presidente libertario gana, será un “retroceso para la región”. Por eso, no dudó cuando lo calificó de “más loquito que Bolsonaro”. El mandatario conoce de cerca a la ultraderecha. La sede de su Gobierno, donde fue el encuentro con Massa, fue atacada y por unas horas ocupada por violentos seguidores del ex mandatario el 8 de enero pasado.

Está decidido a aportar lo que pueda de su parte, como los anuncios del lunes, entre los que también se destacan la apertura del mercado avícola y de frutos rojos y la construcción de flota global. También prepara otro gesto para octubre. “Voy a enviar un mensaje a la sociedad argentina antes de las generales”, prometió de acuerdo a lo que supo este medio. El contenido abordaría el riesgo de que la ultraderecha se imponga y la importancia de la integración de países tanto en el Mercosur como en los Brics. De hecho, esa fue una tarea que le dejó Lula a Massa: “Tu responsabilidad es ganar por la integración del Mercosur”.

Tampoco se salvó Patricia Bullrich. Lula demostró su sorpresa por el rechazo de la candidata de Juntos por el Cambio a formar parte de los Brics en caso de llegar a la Presidencia. “¿No sabe cómo funciona? ¿No lee? Se trata del 46% de la población del mundo y representa el 36% del PBI mundial”, espetó. “Burra”, acusó según describió uno de los participantes en esa mesa.

Delasotismo y lavagnismo, presentes

Junto a Massa y Scioli estaban los secretarios Juan José Bahillo (Agricultura, Pesca y Ganadería), José Ignacio de Mendiguren (Industria) y Flavia Royon (Energía). Como gesto, el ministro sumó con una excusa institucional por sus roles a los diputados Natalia de la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez. Secretaria del Grupo de Amistad con Brasil de la Cámara Baja y vocal de la comisión de Relaciones Exteriores. Al presentarlos, Massa recordó que la cordobesa es hija del fallecido ex gobernador y ex embajador en ese país José Manuel de la Sota, el primer amigo argentino de Lula.

Sobre Rodríguez dijo que “es hombre de Roberto Lavagna”, en referencia al ex ministro de Economía. “Me gustaba muchísimo como ministro, hizo una gran tarea”, reconoció el mandatario antes de enviarle un saludo y pedirle que “siga ayudando a Argentina” mientras señalaba a Massa. Quien tuvo la posibilidad de hablar con Lavagna fue Celso Amorim, el ex canciller y asesor especial de Lula que estaba allí. En un breve intercambio, los dos ex funcionarios que se conocen desde las presidencias de Raúl Alfonsín y José Sarney, Amorim manifestó su preocupación por mantener la integración de la región.

Regreso a la campaña

Massa quiere evitar viajes y volcarse de lleno a la campaña. De las últimas siete noches, solo dos durmió en su casa por los viajes a Estados Unidos y la parada fugaz en Paraguay. En la previa de las PASO fue poco el tramo en el que estuvo abocado a ella y ahora pretende estar 100% en ella. Tiene previsto ir el 14 de septiembre a la reunión de la CAF en Madrid, en la que el board aprobará la garantía anunciada el lunes. En diciembre, este organismo regional también discutirá el ingreso de tres nuevos miembros con gran capacidad financiera: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Argentina patrocinará a Qatar, el país que le adelantó a corto plazo para pagarle al FMI antes de la última revisión.

Pese a algunas quejas que le plantean desde su entorno con el desempeño de otros funcionarios (también candidatos), él avisa: “Si quiero ser el jefe, me la tengo que bancar. Voy a salir a poner el pechito yo solo”. Massa cuenta con un refuerzo de su círculo íntimo para esta etapa. Después de la derrota en Tigre a manos de Julio Zamora, Malena Galmarini pone toda la energía en la campaña que conduce Eduardo “Wado” de Pedro y va todos los días al búnker de Bartolomé Mitre al 300.

En lo que resta de la semana, viajará a Entre Ríos donde estará jueves y viernes y de acá al 22 de octubre planifica recorrer las 24 provincias. En el equipo de campaña ya recibieron un informe con el marco conceptual para afrontar discursivamente la nueva etapa. Un importante vocero de ese equipo advierte a El Destape por el riesgo a intensificar la campaña de miedo: “No se gana con el pasado, la gente vota para adelante. Hay que hablar de la Argentina que se viene”.