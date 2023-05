El FdT y JxC nacionalizaron las victorias provinciales y miran el fracaso de Milei

Alberto Fernández llegará este lunes a La Rioja para tener su foto con el triunfador Ricardo Quintela. Larreta viajó a Jujuy para para subirse a la victoria del ministro de Morales. El candidato de Milei decepcionó y abre un nuevo panorama.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cada uno a su manera, nacionalizaron las victorias provinciales de este primer superdomingo electoral. Como novedad, no se dio la performance esperada por Javier Milei en el debut de la competencia de "los tres tercios".

Alberto Fernández dirá presente este lunes en La Rioja, el terruño donde el gobernador peronista Ricardo Quintela obtuvo la reelección. Viajará con uno de los que él señala como precandidato a presidente de la Casa Rosada: el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El mandatario dejó su mensaje para Quintela a última hora de la noche: "Desde el Frente de Todos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente. Mañana estaré allí para seguir trabajando por cada riojana y riojano, es una gran alegría seguir unidos".

A la noche del domingo riojana no llegó ningún dirigente nacional. A la espera de que se definan las candidaturas presidenciales en el Frente de Todos, nadie quiso quedar en offside. Uno de los que podría haber ido por la buena relación que tiene con Quintela y por su tejido con las provincias del Norte Grande es el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Sin embargo, se decidió que no fuera. "Hay que esperar a que se defina todo en el PJ. Wado todavía no es candidato", fue uno de los argumentos que dieron a este portal desde el entorno del funcionario para explicar su ausencia. El ministro saludó a Quintela desde las redes. "El triunfo de Ricardo en La Rioja es un reconocimiento a su gestión, en la que recuperó el trabajo, reactivó la industria y puso a la provincia en el camino de la transformación de la matriz productiva del Norte Grande", tuiteó De Pedro. Hace días, el gobernador le había pedido en la cara y públicamente a Wado que sea el candidato a presidente del FdT.

Otro que también no es candidato pero es uno de los señalados para ir a las PASO es Agustín Rossi. El Jefe de Gabinete celebró el triunfo de Quintela y dijo que fue "un reconocimiento merecido a una gran gestión y un voto de confianza para seguir transformando la provincia". Y se sumó otro contrincante en la disputa del FdT: Daniel Scioli. "Renuevo mi compromiso con él, con su equipo y con el pujante pueblo riojano para que avancemos hacia el desarrollo, con más producción y más trabajo", dijo sobre el gobernador. Ambos también decidieron no viajar a La Rioja.

Esta provincia tuvo dos sorpresas: la primera es que el peronismo recuperó la capital, que estaba a manos de Juntos por el Cambio. Armando Molina es el nuevo intendente. Le ganó a la actual alcalde: Inés Brizuela y Doria.

Y la segunda es el contundente fracaso de Milei en la provincia. El libertario jugaba su primer partido en el país, con pleno respaldo a Martín Menem, sobrino del expresidente que idolatra el líder de La Libertad Avanza.

Desde CABA, los libertarios esperaban un segundo lugar o pelear palo y palo con el contrincante de JxC. En La Rioja se dio por primera vez la lucha de "los tres tercios" que se disputa en cada escenario nacional. Menem salió tercero lejos. Felipe Álvarez, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta que salió segundo en esa provincia, hizo su lectura: "Obtuvimos un gran resultado, contra un aparato del PJ que contó con los libertarios como aliados para permanecer en el poder. Es una lección para los argentinos de cara a octubre. Milei juega para el gobierno nacional".

Este mensaje estuvo en sintonía con la campaña de Larreta en La Rioja: "El que vota a Menem, vota a Quintela", había dicho días atrás el jefe de gobierno porteño. Una idea que pareciera llevar a la campaña presidencial con cambio de nombres: "El que vota a Milei, vota al candidato del FdT". ¿Patricia Bullrich se pondrá contenta cuando lo escuche?

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio miran ahora el fracaso de Milei en La Rioja y puede abrirse un nuevo panorama electoral. En la semana, en Casa Rosada afirmaban a El Destape que "no solo el peronismo está alerta en que Milei destruye la democracia sino también otros espacios y están atentos y preocupados". Y sobre los números del libertario a nivel nacional, justificó una funcionaria: "Hay que ver si no es un bluff lo de Milei". Según los números que manejan en el Gobierno, las consultoras con las que trabajan les informaron que la mitad de los encuestados no quieren responder preguntas y que hay un 30% de indecisos.

En Jujuy, Juntos por el Cambio pudo hacer lo que no pudo el FdT: meter a sus candidatos presidenciales en la foto de la victoria el mismo domingo por la noche. Con Larreta y Gerardo Morales confirmados para ir por todo en 2023, ambos posaron juntos en fotos y se mostraron alegres ante el triunfo de Carlos Sadir, el ministro de Hacienda de la provincia que se acaba de convertir en gobernador.

"El pueblo jujeño ha ratificado el cambio y la transformación. Terminó con la violencia y la corrupción", dijo Morales en el acto triunfante de Sadir que tuvo otro protagonista: Martín Lousteau. Si bien no está en la contienda nacional, es un actor clave del radicalismo y una de las espadas de Larreta para CABA. También estuvieron presentes Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR).

En Jujuy también se dio un caso similar a la ultraderecha en La Rioja pero con la izquierda. El FIT esperaba un batacazo de su candidato Alejandro Vilca. La expectativa era mayor y aguardaban un segundo lugar. Pero quedó tercero.

Fueron tres elecciones sin cisnes negros. Los ganadores fueron los esperados y no hubo sorpresas. También en Misiones, donde volvió a ganar el rovirismo. Hugo Passallaqua volverá a gobernar esa provincia como lo hizo en 2015-2019 y sucederá a Oscar Herrera Ahuad.

La semana que viene será el turno de cinco provincias en este supermayo electoral que no da respiro. Tucumán, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa serán los nuevos comicios. En el medio, las vísperas del Congreso del PJ en Ferro que podría terminar con varios de los misterios para las nacionales.