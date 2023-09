El blooper en el debate de la Ciudad y las chicanas entre los candidatos para las elecciones 2023: "No pueden gestionar"

Se dio cuando el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, se quedó sin audio en su presentación.

El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, fue el último en presentarse en el debate porteño que se transmite por el Canal de la Ciudad. En ese momento, el audio falló y comenzaron las chicanas: “La vida a veces se planta así”, le dijo el periodista Claudio Rígoli.

“Leandro discúlpeme, hay un problemita de audio para que se lo escuche bien”, lo frenó Rígoli a Santoro cuando estaba en el medio de su presentación y se escucharon algunas risas. “Justo conmigo”, le reclamó el candidato, con sonrisa jocosa, a quien le aclararon que el desperfecto se iba a solucionar en ese momento.

Al tiempo que un técnico se cruzaba detrás de los atriles a las corridas, se escuchó la voz del candidato de ultraderecha, Ramiro Marra (La Libertad Avanza): “Parece que no puede gestionar un debate”, se quejó. El ambiente se percibió un poco tenso, mientras resonaban los murmullos detrás de cámara.

“Pueden pasar estas cosas en vivo”, justificó la periodista Marisa Andino, también presentadora del debate en el que también participan el oficialista Jorge Macri (Juntos por el Cambio) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), quienes resultaron electos por sus fuerzas políticas en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto pasado, según dispuso el Instituto de Gestión Electoral.

“Cosas que pasan, no te voy a hacer cargo de esto”, dijo Santoro mirando a su contrincante, Macri; y agregó “no fue culpa de nadie, son cosas que pasan, no hay problema”. Marra, por su parte, aprovechó la partida para reiterar su reclamo: “Si gobernaríamos (sic) nosotros, no pasaría esto”.

Cuáles serán los temas sobre los que se discutirá

El debate para candidatos a Jefe de Gobierno y a diputados/as estará estructurado en cuatro bloques temáticos divididos en:

• Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad

• Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad

• Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo

• Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico

Dónde ver el debate de candidatos

El debate de candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá verse a través del Canal de la Ciudad. Además, lo retransmitirán la Televisión Pública y otras señales.