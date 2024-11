Independiente recibió una noticia inesperada de un jugador clave y Julio Vaccari sueña con las copas

La noticia inesperada que recibió Vaccari en Independiente con una figura vs. Gimnasia

En medio de las continuas polémicas en torno a la fiesta del yate, Independiente tiene un motivo para festejar. Es que Felipe Loyola, figura indispensable para Julio Vaccari, podrá estar disponible para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional de Fútbol.

En el "Rojo" había una incertidumbre lógica por lo que sucedería en torno al chileno en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo lo que sucedió en Lima se vivió como un alivio de cara al futuro cercano.

En la última jugada del primer tiempo, Loyola recibió una amarilla que lo deja inmediatamente afuera del choque ante Venezuela por acumulación de tarjetas. De esta manera, el futbolista será desafectado del plantel liderado por Ricardo Gareca al tener una fecha de suspensión.

En las próximas horas, el versátil jugador de 24 años retornará a Argentina, se unirá al plantel y estará en condiciones de jugar ante el "Lobo", el próximo jueves en el estadio Libertadores de América, cuando Independiente continúe en su búsqueda de obtener un pasaje a copas internacionales.

Sin dudas la presencia del chileno significa una gran noticia, ya que es un titular indiscutido. Desde su llegada, a mediados del 2024, el oriundo de Santiago de Chile lleva disputados 15 partidos con la camiseta del "Rey de Copas", jugando como lateral por derecha o también en la mitad de la cancha.

Independiente tomó otra fuerte decisión con los sancionados y Vaccari tendrá la palabra final

Independiente necesita encontrar paz tras el escándalo que explotó hace algunas semanas con los jugadores y va en busca que ese capítulo quede atrás de una vez por todas. Luego de varias reuniones, la dirigencia decidió multar económicamente a Marco Pellegrino y Diego Tarzia y el entrenador, Julio Vaccari, decidirá si los vuelve a tener en cuenta.

Si bien otros jugadores estuvieron involucrados en la famosa fiesta, los dirigentes aceptaron el pedido de Vaccari de que ambos jugadores no iban a estar más en el equipo mientras él fuera el DT por otras razones extradeportivas que no salieron a la luz. Tal es así, que el defensor y el volante no participaron de los últimos cuatro partidos y ni siquiera fueron convocados, pero ahora todo puede cambiar.

Tras algunos expresos pedidos de los dirigentes, Vaccari aceptó que Pellegrino y Tarzia sean nuevamente considerados pero quien tendrá la determinación de ponerlos o no, será exclusivamente de él, por lo que el futuro de ambos sigue siendo una incógnita.

Pellegrino y Tarzia podría volver a jugar en Independiente.

Además, los directivos les comunicaron a los futbolistas que, como parte del nuevo acuerdo para tener la chance de jugar, les reducirán el 50% del salario, una sanción para nada menor teniendo en cuenta que no son jugadores consagrados.

Ahora restará saber qué decisión tomará Vaccari con ellos cuando Independiente reciba, el próximo jueves 21, a Gimnasia y Esgrima La Plata en Avellaneda. Más allá de que el "Rojo" no tiene un plantel amplio, ambos deberán ganarse la confianza del conductor y también de sus compañeros, que en su momento apoyaron la medida de Vaccari.

