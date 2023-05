El antecedente de la Corte que desestima el avance de JxC contra Insfrán

Williams Dardo Caraballo, abogado constituyente de 2003 de Formosa, explicó los motivos por los que la Corte Suprema no podría prohibir una eventual candidatura a gobernador de Gildo Insfrán.

Williams Dardo Caraballo, abogado constituyente de 2003 de Formosa, repudió este miércoles la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador y vice del próximo domingo en San Juan y Tucumán. En ese sentido, advirtió que el máximo tribunal no podría tomar esa decisión respecto a esa provincia porque estaría incurriendo en una contradicción con un fallo que la misma Corte firmó en 2005.

En medio de las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema, la diputada provincial formoseña Gabriela Neme publicó un mensaje en Twitter para avisar que, junto a otros opositores, va a a "impulsar el amparo" para frenar una hipotética candidatura de Gildo Insfrán a la gobernación. Y aclaró: "Para ello tenemos que esperar hasta el 21/05 que Gildo Insfrán presente formalmente su candidatura".

Sin embargo, Caraballo avisó que el organismo judicial no tiene potestad para resolver algo semejante, ya que en 2005, incluso con las firmas de los actuales jueces de la Corte Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se sentó un precedente. "El máximo tribunal concluyó que toda la cuestión llevada a consideración, tanto el tiempo electoral, el modo de las elecciones, el sistema electoral y el régimen electoral es una cuestión ajena a la jurisdicción de la Corte y que correspondía al derecho público provincial", contó en El Destape Radio.

El abogado formó parte de la Convención Constituyente que en 2003 reformó la Carta Magna formoseña. Caraballo, incluso, no estaba a favor de que Insfrán pudiera tener un nuevo mandato en su momento, motivo por el cual presentó, junto a su espacio peronista disidente, una acción de inconstitucionalidad.

Fue allí que el máximo tribunal marcó un antecedente, al afirmar que lo relacionado a las elecciones provinciales correspondía a cada provincia en particular. Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt votaron en disidencia parcial, argumentando que la Corte Suprema debía hacer una interpretación de la Constitución provincial, pero Maqueda y Lorenzetti, que siguen integrando el tribunal, no lo consideraron pertinente. "Por esta razón, la posibilidad de llegar a la Corte, ya sea por una acción de inconstitucionalidad o con una acción de amparo, con una medida cautelar, yo la veo inviable", sentenció Caraballo.

No obstante, advirtió que no le "sorprendería" que la Corte interviniera, dados los antecedentes recientes de San Juan y Tucumán. "De cualquier manera, no nos sorprendería en nada que esta Corte se inmiscuya violentando nuestra Carta Magna provincial, violentando la voluntad del Constituyente del año 2003", expresó.

Además, el abogado recordó que está activa la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. "Estamos a 1200 kilómetros pero no se nos escapa que el fallo sale en el momento preciso en que el contador (Héctor) Marchi brinda su testimonio en la Comisión de Juicio Político, sobre el manejo delictivo de Rosatti, su secretario y Maqueda de la obra social. Y me parece una reacción a lo que se está ventilando en la Comisión".

Con respecto a los comicios que iban a tener lugar en San Juan y Tucumán este domingo y que la Corte suspendió, declaró que el motivo fue el posible resultado. "No querían ver en cadena nacional el domingo a la noche el triunfo de los candidatos peronistas tanto en la provincia de San Juan como en la provincia de Tucumán, razón por la cual, en forma irracional, paralizaron un proceso eleccionario a horas del acto comicial", sostuvo, y cuestionó: "¿Quién les va a devolver a los tucumanos y a los sanjuaninos la confección de padrones, la preparación de las boletas, el despliegue de urnas y la logística?".