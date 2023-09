Elecciones 2023: Durán Barba hizo un pronostico electoral y destrozó a Juntos por el Cambio

El ex gurú de Mauricio Macri definió a la campaña de Juntos por el Cambio como "masoquista". Y expresó: "Hacen campaña diciendo que la gente va a vivir peor".

El famoso consultor de la derecha latinoamericana Jaime Durán Barba sorprendió con un pronóstico para las elecciones 2023. Dijo que Patricia Bullrich sale tercera y destrozó la campaña de Juntos por el Cambio. El ex gurú de Mauricio Macri definió a la estrategia del macrismo como "masoquista" y expresó: "Hacen campaña diciendo que la gente va a vivir peor".

"Lo más probable es que lleguen terceros. Toda la vida trabajé y trabajo en esto de pensar la política, y en campañas electorales nunca vi a alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones", indicó Durán Barba en declaraciones a radio Perfil. Son los números que tienen tanto el equipo de Javier Milei como el de Sergio Massa: Bullrich se derrumbó y sale tercera. En el equipo de la ex ministra de Macri afirman que hay un empate técnico con el ministro de Economía para entrar al balotaje.

El consultor político afirmó: "Lo que tendría que hacer Juntos por el Cambio es decir que con su gobierno la gente va a vivir mejor". Para Durán Barba, "se la pasan diciendo que la gente va a vivir peor". "Si tú lo que ofreces es que habrá ajustes, que habrá que sufrir, algunos economistas de su campaña dicen 'lo que viene será terrible si ellos gobiernan, que todos los pobres tendrán que pagar cuatro veces más los servicios'... ¿Quién vota por eso? Es una campaña masoquista", criticó el publicista.

Y analizó sobre JxC: "En la antigüedad, o sea hace 10 años, no funcionaba. Menos funcionará ahora que vivimos en una sociedad completamente lúdica, en la que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Estamos en la época en la que ganan las elecciones Trump o Bolsonaro y utopías descabelladas como la de Castillo en Perú. Nadie gana ahora las elecciones prometiendo una sociedad amish", en referencia a la comunidad conservadora que reniegan de la modernidad.

Sobre Milei, Durán Barba dijo que "representa un cambio de verdad en Argentina, Juntos por el Cambio se quedó a mitad de camino, es un cambio aburrido, envejecido". Reveló que nadie le pregunta por Bullrich: "Nadie me pregunta por su programa de gobierno ni por su gabinete, me preguntan si Milei gana o no en la primera vuelta. Juntos por el Cambio tiene una campaña que no provoca ninguna conversación", cerró.

El radicalismo salió a cruzar a Durán Barba

El ex senador radical Ernesto Sanz afirmó este jueves que votar al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es como "agarrar una bomba y cerrar los ojos", y calificó como un "gurú" al que no le cree "nada" al consultor político Jaime Durán Barba, quien había considerado que "lo más probable" es que Juntos por el Cambio (JxC) "salga tercero" en las elecciones generales. "No le creo nada a Durán Barba. Es un tipo muy inteligente pero a la vez es una persona que cada vez que habla muestra un interés personal. Lo hace por despecho, seguramente", dijo Sanz en declaraciones a La Nación+.

El dirigente radical, uno de los fundadores de la alianza que el partido selló con el PRO en 2014, sostuvo que Durán Barba "tuvo un lugar protagónico" como consultor en la llegada del exmandatario Mauricio Macri a la Casa Rosada, pero reconoció que como asesor "cometía muchos errores" y ahora "estamos en un cambio de época".

"Le dijo a Macri que tenía que ir solo y no hacer acuerdos con nadie porque iba a perder. Se siguió la receta contraria y se ganó. Las cosas que dice Duran Barba después no se verifican. Ojo con estos gurúes que tienen intereses concretos y tratan de influir en el proceso eleccionario", resaltó. Sanz se refirió así a los recientes dichos del ex consultor político ecuatoriano, quien realizó un análisis del escenario electoral y dijo que la coalición que encabeza la candidata Patricia Bullrich obtendrá el tercer lugar.