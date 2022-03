Monzó propone que las PASO no sean obligatorias e implementar Boleta Única

El diputado y sus compañeros del bloque Encuentro Federal-JxC presentaron un proyecto con el objetivo de realizar modificaciones en relación al sistema electoral argentino.

El diputado nacional de Encuentro Federal-Juntos por el Cambio, Emilio Monzó, presentó este miércoles un proyecto de ley que tiene el objetivo de abolir la obligatoriedad del voto para los electores y electoras en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otro, en relación al mismo tema, que propone instaurar el sistema de boleta única papel como instrumento de votación.

Cabe remarcar que la primera de las iniciativas también establece que aquellas fuerzas políticas que presenten una única lista de precandidatos puedan optar por competir o no en esa instancia electoral. "Para no participar de la misma, las agrupaciones deberán haber obtenido 1,5% -o superior- de los votos válidamente emitidos en la elección general previa y solicitar a la Justicia Nacional Electoral que proclame la lista como lista de candidatos a las elecciones generales", señala el diputado en el texto.

Con respecto al tema, quien supo ser presidente de la Cámara de Diputados, explicó: "El objetivo por el que se crearon las PASO se ha desvirtuado y hoy lo que tenemos en los hechos es un sistema electoral de tres vueltas, con una primera instancia que termina siendo una encuesta que nos sale cara a los argentinos y que sólo agrega más incertidumbre política al momento de los recambios presidenciales".

Además el diputado Monzó afirmó que es clave modernizar el sistema electoral, no solo en las PASO sino en el resto de los comicios. "Tenemos que modernizar nuestro sistema electoral para que pueda atender a esta situación de hecho y darle a los votantes la posibilidad de decidir si quieren o no participar en las Primarias, sobre todo cuando muchos espacios no presentan competencia interna", sostuvo.

Por otro lado, es importante destacar que dicha propuesta contempla cambios en la conformación de la fórmula electoral para Presidente de la Nación. Lo que se busca modificar es que el precandidato a jefe de Estado postule a su vicepresidente 48 horas después de celebradas las PASO. Esto brindaría la posibilidad de elegir como compañero de fórmula a alguno de los precandidatos que participaron de la contienda dentro de la misma coalición.

El segundo proyecto busca reemplazar la boleta partidaria por una boleta única papel que concentre la totalidad de la oferta electoral, a fin de "dotar de mayor transparencia al proceso electivo, disminuir el gasto del Estado y el impacto ambiental que tiene la impresión de boletas partidarias, y garantizar la equidad de las distintas fuerzas políticas". Y agregó: "Llevamos más de 100 años votando con el mismo sistema, tenemos que dar un salto cualitativo que nos permita adaptarnos a los tiempos también en el escenario electoral".

Para cerrar, Monzó puntualizó: "En la próxima elección no podemos volver a escuchar que se roban boletas o que el Estado imprime miles de papeletas que finalmente se tiran, con lo costoso que eso es también para nuestro planeta". Ambos proyectos llevan también las firmas de Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya, los otros tres integrantes de Encuentro Federal.

Con información de Télam.