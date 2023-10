Diferenciarse de los otros candidatos para buscar a los indecisos: la estrategia de la izquierda para los debates presidenciales

La campaña de Bregman-Del Caño quedó satisfecha con el primer debate y quiere repetir. Con la crisis de representación de fondo, la candidata mantendrá la idea de confrontar con los otros aspirantes a la Presidencia.

Tras el primer debate presidencial en Santiago del Estero, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), que tiene a Myriam Bregman como candidata a presidenta, ya prepara la estrategia para el segundo y último antes de las elecciones 2023, que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el próximo domingo. La dirigenta buscará repetir el ímpetu que hizo que se llevara elogios la semana pasada.

En la fuerza de izquierda quedaron conformes con la participación de Bregman en el debate del primer día del mes, en el que los candidatos debatieron sobre economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. Si bien no agotó sus derechos a réplica en el primer tópico -como sí lo hicieron Sergio Massa y Javier Milei-, la diputada nacional del FIT-U aprovechó su intervención en economía para dejar una de las frases que más repercutieron en las redes sociales durante y después del evento."No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", sentenció, mirando al libertario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Christian Castillo, candidato a diputado nacional del FIT-U, señaló a El Destape que la participación de Bregman en el debate de Santiago del Estero dejó un "balance positivo". Respecto a las repercusiones, explicó: "Lo que nos ha llegado por abajo, de los jóvenes, de los laburantes, ha sido una evaluación muy positiva de la intervención de Myriam y de los planteos que hemos hecho en el debate. Tanto desenmascarando a Milei en muchos de sus puntos y a la vez también a Massa y a Patricia Bullrich, fundamentalmente".

"En el caso de Milei mostrando el tema de la opresión de género, enfrentando su negacionismo y su idea de libertad, que es la libertad para los ricos, y en el caso de Massa mostrando que el acuerdo del FMI no es algo que hizo (Martín) Guzmán y él estaba en otro lado, sino que lo firmó y ahora es el responsable del ajuste que se está llevando adelante. Y mostrar la diferencia entre Myriam y nuestro planteo de enfrentar al Fondo Monetario y el resto de los candidatos, que son, en ese aspecto, variantes de la subordinación al FMI", agregó Castillo.

Para el dirigente de la izquierda, la mayoría de los candidatos tuvo la estrategia de "conservar lo que tenía" y el FIT-U, con una visión opuesta, buscó "avanzar". Mientras desde la izquierda consideraron que Massa y Milei "no lograron" su objetivo de polarizar el debate, identificaron que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue "la que estuvo más floja dentro de que la estrategia de la mayoría fue mantener". En cambio, sostuvieron, Bregman fue a "disputar votos con todos".

Esta serie de debates presidenciales, señalaron desde la izquierda, tiene un impacto electoral que tal vez no tuvieron otros en el pasado, principalmente por la cantidad de personas que están en el padrón y que aún no definieron su voto. "Vos podés tener debates donde no pasa nada porque la gente ya tiene claro qué votar. Y en esta elección, aunque una parte de la población sí, hay un mayor caudal de personas que están viendo qué votar porque no tienen una adhesión fuerte a los candidatos. Entonces, en ese marco, en nuestro caso quizás podemos lograr un impacto positivo no solo en la imagen, no solo en la visión, sino también en la votación", dijeron desde el FIT-U.

En el primer debate, el tópico elegido por la ciudadanía fue "derechos humanos y convivencia democrática" y, en el segundo, se votó para que los candidatos hablen de "desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente". Si bien el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad quería que se incluyera en alguno de los dos el tópico "derechos de las mujeres" -hecho marcado por Bregman en redes sociales-, están conformes con los ejes planteados por los ciudadanos. "El de ambiente es un tema que nosotros queríamos que esté en el debate", indicó Castillo.

De cara al próximo debate, buscarán repetir el ímpetu que Bregman mostró en Santiago del Estero. "Vamos a llamar al voto por las convicciones y contra la resignación o el mal menor y tratar de lograr la mejor votación posible para la izquierda en estas elecciones de cara a lo que se va a venir, que no va a ser nada bueno para el pueblo trabajador", explicó el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.