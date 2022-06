Danza de nombres en el peronismo para suceder a Bordet, ¿habrá una PASO amplia?

Hace casi 20 años que Entre Ríos está bajo gestiones justicialistas. El triunfo de Frigerio en 2021, que lo estableció como el canddiato más firme de la oposición, ubica a la provincia en la puerta de lo que podría tratarse una sucesión sin precedentes.

El peronismo entrerriano se prepara para una elección que puede ser bisagra en la historia de la política local. Luego de casi 20 años ininterrumpidos de gestiones justicialistas, la derrota de 2021 a manos de Rogelio Frigerio, que se asoma como candidato más firme en la oposición, ubica a la provincia en la puerta de lo que podría tratarse una sucesión sin precedentes, dado que una eventual derrota dejaría la Casa Gris en manos de un postulante del PRO. No obstante, hacia afuera, la dirigencia parece haberse hecho eco de aquel cimbronazo y comenzó a mover la -hasta ahora- estática estructura partidaria, con el objeto de lanzar anticipadamente una campaña que por ahora no tiene candidatos firmes ni fecha fija de votación.

Pero además, puede ser una oportunidad para que se habilite un escenario que hace tiempo no se ve en la antesala de una elección ejecutiva: la posibilidad de que más de una lista justicialista forme parte de la oferta en el cuarto oscuro. O, al menos, más de una nómina dentro de la fuerza gobernante. Si bien ha habido opciones ligadas al peronismo que han competido bajo otros sellos -como el Frente Renovador en su momento- lo cierto es que hace años que, pese a muchos amagues, finalmente prima la determinación de que una lista de consenso -que no significa necesariamente que todos estén de acuerdo- participe de los comicios. En esa carrera hay, por lo menos, cuatro anotados. Y si bien todavía no hay nada dicho, tampoco se perfila un candidato que se destaque por sobre los demás.

La principal incógnita pasa, justamente, por saber si el gobernador Gustavo Bordet hará uso de la potestad -recuperada en su primer mandato- de fijar fecha de elecciones, que podría desdoblar la decisión provincial de la nacional. Hasta el momento el mandatario no ha dado pistas en torno a cómo actuará, pero el reloj empieza a jugarle en contra. Ya comenzó junio y, en caso que de efectivamente defina una separación, el calendario electoral comenzaría a correr pronto. Si uno se rige por el antecedente, en 2019, las PASO serían en abril -menos de un año- y las Elecciones Generales, en junio. De esa forma, no sólo habría que apurar el operativo en sí, sino que también la toma de decisiones en torno a posibles cabezas de lista. El otro interrogante que persiste es si, en efecto, el propio Bordet será parte del menú de opciones. El camino natural sería la Presidencia de la Cámara de Diputados, pero hay quienes creen que podría apostar por otro lugar o, incluso, no estar en la boleta. Dentro de las filas peronistas el llamado es a "poner la cabeza". Y el titular del Poder Ejecutivo, además presidente del PJ en la provincia, no podría estar ajeno en la patriada. Como sea, el concordiense, por ahora, mantiene la cordura, se centra en hablar de su gestión y evita adelantar definiciones en la materia.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde Concordia, justamente, llega uno de los nombres que podrían encabezar la candidatura a la Gobernación en 2023. Se trata de Enrique Cresto. El actual intendente de la localidad -en uso de licencia para coordinar el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA)- tiene aspiraciones hace mucho tiempo y su apellido es tradicional dentro de su ciudad: su abuelo, Enrique Tomás, fue gobernador desde 1973 hasta el inicio de la última dictadura cívico militar en 1976; su padre, Juan Carlos, fue intendente de Concordia en los períodos 1995-1999 y 2003-2007. El actual funcionario del Ministerio de Obras Públicas, de hecho, no descarta volver a su ciudad a fin de año, para dedicarse de lleno a la campaña.

En los últimos días, se conoció un discurso de Cresto en la sede departamental del PJ de Concordia. Allí, el dirigente pidió que no lo "dejen solo", como en 2021. Y resaltó que Adán Bahl, actual intendente de Paraná; y José Lauritto, exintendente de Concepción del Uruguay; también deben ser parte de unas PASO dentro del peronismo. El argumento del concordiense fue: "Sirve que jueguen porque si lo hacen en las PASO, Lauritto gana en Concepción del Uruguay, nosotros vamos a ganar en Concordia y el Beto gana en Paraná. Y entre los tres vamos a sacar 60%". Sobre el escenario en las Generales, el actual coordinador del Enohsa subrayó que, como siempre, "el que gana conduce y los otros acompañan". "Total, hay lugar para todos", concluyó, de acuerdo a los consignado por Tarea Fina Noticias.

"Este camino se construye todos los días, no es algo que salga por decreto. La confianza se cimenta, los vínculos hay que alimentarlos", explicó a El Destape intendente de Paraná, Adán Bahl. El jefe municipal de la capital es uno de los que suena para ser candidato. Si bien no lo niega, por ahora considera que la gestión es lo primordial: "Los intendentes tenemos como prioridad gestionar, finalizar obras, completar gestiones. Y en nuestro caso, cuidar el patrimonio de los paranaenses con un presupuesto equilibrado. Yo soy un hombre de la política y naturalmente tengo aspiraciones, pero como primera medida hay un compromiso con los vecinos de Paraná. Y no hay que confundir las ambiciones personales con la necesidad del conjunto y los proyectos colectivos".

El intendente de la capital considera que el justicialismo se debe un "debate amplio", para acordar una estrategia que permita encarar la próxima campaña con expectativas: "Esto se construye al andar. Puede haber habido golpes, pero en general el peronismo siempre reacciona en los momentos en los que es llamado. Los problemas actuales, como la crisis por la inflación, nos obliga a rediscutir viejos paradigmas". Para Bahl la buena sintonía de las gestiones municipal, provincial y nacional es un plus que puede colaborar en los próximos comicios: "El modelo de gestión ha mostrado una sinergia homogénea. Eso se puede traducir en un acompañamiento mayor. La gente puede ver y corroborar cómo se han llevado adelante obras, cómo hay nuevos accesos, cómo se mejora su calidad de vida".

Con una fecha de elecciones que aún permanece indefinida, el intendente de Paraná cree que, establecidas las reglas de juego, se echará a rodar la campaña: "Hacia adelante veo un escenario positivo, porque la economía debe rebotar. Hay que aprovecharlo, todo se pude ir orientando".

La trayectoria de Bahl lo ha encontrado en los últimos años ocupando siempre lugares de preponderancia. Con Sergio Urribarri fue ministro de Gobierno y resultó un enlace vital para mantener la buena sintonía con intendentes de todo el territorio. Pese a que en 2015 aspiró a la Casa Gris, durante la primera gestión de Bordet fue vicegobernador. Luego, fue electo en Paraná. Ahora, creen algunos, es el momento del salto provincial. Que lo logrado en Paraná sea una vidriera es el desafío.

Otra de las que suena para el lugar es Laura Stratta. La actual vicegobernadora -primera mujer en ocupar el lugar- se muestra trabajando codo a codo con Bordet, a la par de una agenda propia de actividades. A fines de 2020 consumó el trabajo político realizado alrededor de la Ley de Paridad Integral, una norma de avanzada que establece el 50 y 50 en las listas. Previamente, había sido la titular del Ministerio de Desarrollo Social y legisladora provincial. Es del riñón íntimo del gobernador, pero por ahora no declara en tono de candidata. De hecho, no hace referencia a 2023. Consultada por El Destape, prefirió mantener el silencio.

Con menos fuerza, corriendo de atrás, aparece Martín Piaggio, actual intendente de Gualeguaychú. Confeso kirchnerista, fue uno de los más críticos en la era Cambiemos -cuando en muchos reinó una postura de paz para mantener los vínculos- y es un activo militante ambiental, dentro de una localidad que ha hecho de la materia una bandera. De hecho, esta semana, participará de una audiencia convocada por el juez Federal de la ciudad, Hernán Viri, para debatir los puntos principales de la histórica denuncia contra las papeleras uruguayas.

"Yo veo al peronismo con muy buenas posibilidades. Tenemos un gobernador con alta imagen y bien considerado. La provincia tiene muchísimas obras, como nunca, que han bajado desde el gobierno nacional", resaltó a El Destape presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Juan Navarro. El legislador talense, de amplia trayectoria, subrayó luego: "Entre Ríos está saneada y con las cuentas en orden. No veo por qué motivo no podríamos tener buenas chances de continuar".

Navarro no soslayó la actual situación económica. Asimismo, se mostró confiado: "Estoy seguro que vamos a llegar más competitivos a las elecciones, que vamos a dar respuestas a las necesidades actuales como la inflación y que el poder adquisitivo se está recuperando. Estamos en un espacio que está gobernando, que debe gestionar para mostrar que da respuestas y seguramente llegará bien parado las urnas". "Hay un cúmulo de dirigentes con grande posibilidades de llevar adelante una candidatura y ganar. Todos tienen para mostrar algo. Eso permitirá que haya una mesa de consenso o, eventualmente, habilitar unas PASO y dirimir el mejor candidato", finalizó Navarro.