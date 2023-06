Daniel Scioli: "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual"

El embajador en Brasil indicó que "no hay ninguna posibilidad de que yo no me presente" como precandidato a presidente.

14 de junio, 2023 | 14.02

Daniel Scioli ratificó su precandidatura para ser presidente.

Daniel Scioli ratificó su precandidatura a la presidencia en las elecciones Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año. El embajador argentino en Brasil sostuvo que es "respetuoso" con todos los sectores y que no va a "descalificar a un compañero", pero confirmó que, pase lo que pase, va a competir. "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual", expresó con ironía en una entrevista con Clarín, haciendo alusión al accidente en el que perdió su miembro superior derecho. En este sentido, Scioli indicó que "no hay ninguna posibilidad de que yo no me presente": "Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”. Hoy vence el plazo para la inscripción de alianzas y las versiones en el Frente de Todos -o como se denomine luego del trámite en la justicia electoral- sostienen que será el momento de las definiciones de fondo. MÁS INFO Elecciones 2023 Alberto: “¿No era que querían que me baje para que haya PASO?” El casi seguro contrincante en las PASO, el embajador Daniel Scioli, se mostró en un nuevo plenario con la ministra y postulante a la gobernación Victoria Tolosa Paz, mientras buscan sumar apoyos entre la dirigencia peronista. Vence el plazo de inscripción de alianzas de cara a los comicios Las dos principales coaliciones, Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), encaran este miércoles negociaciones a pocas horas del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas y frentes electorales que competirán en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Según lo estipulado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el plazo a nivel nacional para presentar ante la Justicia la composición del frente y las alianzas es hasta hoy a la medianoche, aunque en la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta las 9.30 del jueves. Otro de los temas que está en discusión es el reglamento interno para la competencia en las primarias, así como la composición de la junta electoral de cada alianza -encargada de aceptar las listas presentadas por cada espacio-. De todas formas, cabe resaltar que el plazo para la comunicación a los juzgados por parte de las agrupaciones políticas -de la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento junto al sitio web de las juntas partidarias- es el próximo lunes 19 de junio. Este miércoles se debe presentar ante el juzgado electoral un acta firmada por todas las autoridades de cada uno de los partidos que va a conformar la alianza, con la autorización de sus máximos organismos. Dicha acta lleva la firma de todos los apoderados partidarios, establece el nombre del frente, los responsables económicos-financieros y de campaña y los lineamientos básicos para tener en cuenta como base programática de la alianza.