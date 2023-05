Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: quiénes son los que estuvieron en el palco

La Vicepresidenta envió más de 300 invitaciones para que la acompañen en su discurso de este jueves al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.

La vicepresidenta Cristina Kirchner protagonizó el acto en Plaza de Mayo al cumplirse 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner y estuvo acompañada por más de 300 personas en el escenario a quienes se encargó de invitar personalmente. Fue una sorpresa que a su izquierda, entre Máximo Kirchner y ella, estuvieran dos de sus nietos.

Si bien no dio precisiones sobre una posible fórmula electoral, varias lecturas tomaron nota de la ubicación en primer plano que tuvieron Máximo, el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por detrás de Massa se ubicaron el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, al presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el Ministro de Desarrollo de PBA, Andrés "Cuervo" Larroque, el diputado, Hugo Yasky, el senador, Oscar Parrilli y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

También cerca de Cristina estaban el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el titular de la UOM, Abel Furlán, la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.

Otra de las presencias fue la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el secretario general de SMATA, Paco Manrique, los diputados Carlos Heller y Eduardo Valdés. También estuvo el ministro de Defensa, Jorge Taiana, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el precandidato presidencial, Juan Grabois, el senador Mariano Recalde y los diputados Leopoldo Moreau y Leonardo Grosso.