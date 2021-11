Cavallo anticipó la alianza entre Juntos por el Cambio y Javier Milei en 2023

El exministro de Economía menemista reveló las charlas privadas con Horacio Rodríguez Larreta y contó el pronóstico que le vaticinó respecto al apoyo del candidato liberal al espacio macrista.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a aparecer públicamente para terminar de confirmar la afinidad del candidato liberal Javier Milei con Juntos por el Cambio y la posible alianza que tendría con el macrismo si llegasen a ganar las próximas elecciones.

El exfuncionario de Carlos Menem y Fernando de la Rúa halagó al economista libertario y aseguró, entre risas, que con su “estilo que sorprende a muchos ha logrado llegar a mucha gente y recibir mucho apoyo”. En este marco, fue que confesó que habló de él en las charlas privadas que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo le dije a Rodríguez Larreta que creo que cuando Milei esté en el Congreso y los diputados de él estén en el Congreso, supongamos que Juntos por el Cambio esté en el Gobierno a partir del 2023, proponen una buena organización de la economía y una buena política económica, él los va a estar apoyando”, lanzó Cavallo en LN+ anticipando la incipiente alianza entre Juntos por el Cambio y Milei, que muchos quieren negar, pero ya es inminente.

Cavallo dejó en claro la ideología política económica neoliberal de Milei y aseguró que “lo que está prestando el economista es un servicio de reculturización de la Argentina” para que “le pierdan el miedo a hablar de libertad económica y liberalismo”. Sin embargo, las propuestas de Milei no son nuevas sino responden a la ultraderecha, que en el país encabeza Mauricio Macri. “Esos son valores importantes para una buena organización económica del país”, concluyó.

Milei, más cerca de Macri

El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en Avanza Libertad ya viene coqueteando con Macri con quien no se deja de tirar guiños. Recientemente, Milei volvió a referirse al exmandatario y contó qué hablaron cuando se reunieron antes de las PASO e intentó explicar por qué dijo que el exmandatario no es casta política.

Tras revelar que habló tres semanas antes de las elecciones PASO, intentó explicar de una manera insólita por qué dijo que Macri no era casta política: “Macri tiene menos de casta que el resto porque viene del ala empresarial y fue presidente de Boca, tiene toda una carrera fuera de la política. Cuando se metió en la política fue criticado muy duramente por la política”, dijo del dos veces jefe de gobierno porteño y además ex presidente y ex diputado nacional.

Mauricio Macri también hizo lo propio y le sugirió a Milei y José Luis Espert una posible alianza de cara a su candidatura presidencial 2023. "Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo, pero claramente yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio. Siempre dialogo con todos", aseguraba Macri.