Capitanich, sobre las elecciones 2023: “Si el Presidente va por la reelección ningún representante del espacio debería competir”

El gobernador de Chaco dio un fuerte respaldo a Fernández para ir por la reelección. También habló sobre los otros nombres que suenan como candidatos en el Frente de Todos.

De cara a las elecciones 2023, la intención del presidente Alberto Fernández de ir por una reelección cosechó un apoyo de un gobernador del Frente de Todos. El mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, opinó que si el Jefe de Estado quiere ir por un nuevo mandato, "ningún representante del espacio" debería presentarse en la interna.

“Si el Presidente va por la reelección ningún representante del espacio debería competir”, declaró Capitanich. Como contraparte de este aval a Fernández, puso en duda las eventuales postulaciones de otros dos dirigentes del Frente de Todos, Sergio Massa, y Juan Manzur. “El ministro de Economía podría ser candidato a presidente, aunque no dijo nada”, sostuvo el gobernador peronista, quien indicó que el Jefe de Gabinete “manifiesta intenciones”.

Por otro lado, aseguró que la idea de que se presente un gobernador “requiere un poco más de densidad en el debate” al tiempo que recordó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ha fijado una posición pública de no ser candidata”. Capitanich apuntó que "no es razonable pensar que en el Frente de Todos haya tres candidatos" y marcó: "En segundo lugar tenemos que hacer una evaluación objetiva de los gobernadores ya que no hay un primus inter paris".

En declaraciones televisivas, Capitanich anticipó cuáles va a ser su objetivo político este año. "El primer desafío que tengo es el compromiso con mi provincia por la reelección, pero no quiero sustraerme del debate nacional” sostuvo. Capitanich agregó que “es necesario expresar una visión de carácter federal y en virtud de formación y experiencia, creo que uno puede aportar en el debate"

Juicio a la Corte: Capitanich pidió avanzar por DNU si Juntos bloquea el Congreso

En diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, Capitanich, pidió que el presidente, Alberto Fernández, apruebe por decreto las iniciativas legislativas de las sesiones extraordinarias que no puedan ser aprobadas por la falta de consenso con Juntos por el Cambio. "Hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso. Pero si no hay nivel de consenso hay que ir y trabajar en materia de implementación por DNU", aseguró Capitanich.

El gobernador chaqueño aclaró que está prohibido emitir DNUs referidos a materia electoral, tributaria, de partidos políticos o penal, pero que "el resto no está prohibido y forma parte de la implementación de medidas de carácter institucional que benefician al pueblo argentino".

De este modo, Capitanich se reservó la posibilidad de que el Presidente resuelva por DNU las iniciativas que involucran al Poder Judicial, como el pedido de juicio político a la Corte, la ampliación del máximo tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura, aunque por otro lado el nombramiento del procurador General de la Nación requiere el acuerdo del Senado, según la ley sancionada en 2015. También sería posible emitir por DNU las iniciativas de la moratoria previsional y la ley de alcohol cero, entre otros proyectos.

Con información de Noticias Argentinas