Capitanich respaldó a Alberto Fernández y sostuvo que "no puede estar excluido" en 2023

El gobernador de Chaco remarcó que el presidente debe participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Enfatizó que Cristina Fernández "es un factor clave en las decisiones para el futuro".

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó este domingo que el Frente de Todos debe generar un "marco institucional" para las elecciones de 2023, de las que el presidente Alberto Fernández "obviamente no puede estar excluido", y aclaró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es un factor clave en las decisiones para el futuro". Capitanich remarcó que "el Presidente tiene que lograr tener una base electoral competitiva del punto de vista del año 2023 y él obviamente no puede estar estar excluido de esa contienda".

El exjefe de Gabinete expresó además que "todos los cargos" pueden "dirimirse en primarias abiertas" y que eso le otorga un marco de "legitimidad a los gobiernos y a los candidatos". Aclaró que "al menos" de "su parte" es "todavía un momento de reflexión" como para "pensar en una candidatura", ya que se necesita primero "fortalecer el proyecto nacional y garantizar la continuidad y sucesión" en su provincia.

Asimismo, indicó que Cristina Kirchner es "un factor clave en las decisiones para el futuro" y que lo que "pretenda hacer" la expresidenta va a depende "de su voluntad". Capitanich sostuvo que "tenemos que superar la mera estrategia coyunturalista de acuerdos de cúpulas pues si no más que dificultades electorales tendremos dificultades para conducir un proyecto".

Reconoció que "la pandemia tuvo un impacto devastador y generó un alejamiento de los sectores medios" del oficialismo en las últimas elecciones. "La tasa de recuperación del 2021 no logró resolver problemas que venían del 2017 en adelante", dijo. En ese contexto, el gobernador chaqueño mencionó "el estancamiento crónico en la Argentina con altibajos en el crecimiento, sin que se produzca una sustentabilidad real". Allí precisó que "hay problemas estructurales" relacionados, por ejemplo, con el empleo, la logística y los ingresos "que no son fáciles de superar, que no se pueden resolver de un día para el otro".

En este sentido, explicó que son necesarios "identidad política, consistencia argumentativa, cohesión social y vertebración política y económica y social eficaz". También resaltó que se debe "garantizar que la agenda ambiental constituya una política de Estado".

Alberto Fernández se había referido recientemente a las elecciones 2023 y remarcaba: “Para lo que voy a trabajar es para lo mismo que 2019: para estar unidos y que presentemos la fórmula más competitiva para ganar. Y hacerlo democráticamente con la participación ciudadana en una PASO. Si da, voy y si sirve, voy, pero no voy a priorizar mi interés sino el del Frente”. En esa línea, amplió: “Nosotros con Cristina [Kirchner], con Sergio [Massa], con todos los que son parte del Frente de Todos entendimos que divididos hacemos las cosas más fácil a la derecha y que la derecha es impiadosa y lastima mucho a la sociedad argentina cuando gobierna”.