Capitanich: "No quiero un candidato presidencial conservador”

El gobernado de Chaco señaló que el presiente ya se bajó y ahora es necesario que se definan los otros líderes del Frente de Todos. Además reclamó igualdad de condiciones para competir.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que el peronismo no debe tener un candidato conservador y sostuvo que luego de que el presidente, Alberto Fernández, se haya bajado, ahora es indispensable esperar la definición de Cristina Kirchner. El mandatario expresó que no podría competir en internas con la vicepresidenta en estas elecciones 2023.

"No quiero un candidato conservador. Quiero un candidato que exprese nuestro espacio nacional, popular y democrático. Que sea peronista, que tenga garra, que tenga coraje y que sea capaz de pelear por lo que hay que pelear. No quiero un candidato que todo el tiempo se resigne a vivir con los problemas que tenemos. No hay que pactar con las dificultades: las vencemos o nos vencen", afirmó en diálogo con Roberto Navarro.

Capitanich manifestó que será la voz de los dirigentes del interior del país y que buscará interpretar los reclamos de los pueblos del norte de la Argentina. "No podemos tener un criterio de resignación política o una postura meramente conservadora. Hoy debe aflorar en cada peronista una rebeldía inmanente a algo que decía Perón: cada militante tiene el bastón de mariscal", afirmó Capitanich en una entrevista en El Destape Radio.

Capitanich explicó que un mal desempeño en lo económico perjudicaría la aparición de un candidato que pertenezca al gobierno, aunque no lo descarta. "Necesitamos solidificar un plan de gobierno con un equipo para afrontar las PASO. Una vez que logremos eso vamos a las generales para disputar puntos de apoyo. Una vez que hagamos eso, depende de nosotros mostrar que somos los únicos capaces de tener un estado de bienestar", argumentó.

El gobernador de Chaco señaló que no se postula como candidato porque considera que no es tiempo para definir candidaturas. "Hay que poner el carro adelante del caballo hoy. Es necesario tener una masa crítica y esperar una decisión estratégica que es lo que defina Cristina".

El mandatario explicó que está abocado a la provincia de Chaco porque es su forma de "contribuir a la formación de un Estado Federal", aunque alertó que no se sustrae del debate electoral nacional debido a que en 2019 propuso condiciones para el debate dentro.

En materia económica, analizó que la Argentina asiste ante una corrida cambiaria que expone la fragilidad de las finanzas argentinas y pidió no devaluar el peso debido a que significaría "un deterioro del salario". “Argentina tiene un problema de carácter estructural, el salario que era el primero en América Latina pasó a ser el séptimo", lamentó al tiempo que llamó a hacer un "cambio disruptivo".