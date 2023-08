Campaña en pausa, suma fija post viaje al FMI y Alberto en alerta

El comando de Unión por la Patria detuvo todo para dejarle el turno al Massa ministro, que viajará el martes a Estados Unidos. A su vuelta habrá anuncios para trabajadores y arranca el camino a octubre. El Presidente mantiene reuniones políticas de alto voltaje y sin actos.

El Sergio Massa candidato se apagará por 10 días. Unión por la Patria avanza y trabaja pero pone en pausa la estrategia de la campaña hasta que pase el tembladeral económico. El Massa ministro viajará a Estados Unidos el martes, estará allí también el miércoles y volverá el jueves. Todos los anuncios para los trabajadores quedaron postergados para post encuentro con el FMI. A su vez, Alberto Fernández baja el perfil aún más y está alerta por la situación del país. No habrá actos de gestión. El mandatario mantiene constantes encuentros políticos de alto voltaje. Y pone el foco en la seguridad.

El tigrense confirmó que seguirá como ministro, salió al cruce de declaraciones del mismo espacio y operaciones de la oposición. “Me puse al frente en medio de la tormenta, por esto de que están con que si en la tormenta conviene quedarse en el Ministerio mientras uno es candidato, cuando estoy al frente de la tormenta agarro el timón y no lo suelto, lo peor que podría hacer es coincidir con Milei, eso le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina”, dijo anoche en TN después de un día lleno de rumores.

La campaña estará en pausa hasta que aparezca el Massa candidato. Ese traje se lo volverá a poner después del viaje a Washington (Estados Unidos) para reunirse con el Fondo Monetario Internacional y sellar el desembolso por alrededor de 10 mil millones de dólares.

Recién a su vuelta, con los desembolsos adentro, se vendrán los anuncios más importantes para los trabajadores. Massa está trabajando en este paquete desde el viernes antes de las PASO. Esta semana terminará con anuncios de Precios Justos.

Luego del viaje vendrá la prometida suma fija para los laburantes. En la noche del miércoles, el ministro la hizo pública. Aún se desconoce la cifra. Pero deberá cubrir la última devaluación y la consecuente inflación que vendrá. En Casa Rosada adelantaron que será "algo parecido a una suma fija". Aún no hay detalles.

La negociación se da entre el Gobierno, la CGT, los empresarios y los municipios. La central obrera pide un bono que empalme con la canasta básica, comparable al bono que se le otorga a jubilados que cobran la mínima. El otro esquema es un porcentaje o suma con techo a quienes no paguen ganancias, similar a la medida que tomó Alberto Fernández apenas asumió. Y otro es suma fija para todos (esta última es la que los municipios aceptarían, siempre y cuando le giren la plata desde el Tesoro). Desde las empresas se oponen a todo, por ahora.

Recién luego de ese viaje y estos anuncios arrancará con todo la campaña de cara a octubre con el objetivo final de entrar al balotaje contra Javier Milei o Patricia Bullrich. Un intendente del conurbano también graficó la situación. "Esta semana y la otra no podemos ni hacer campaña con lo que pasó el lunes con el dólar. ¿A quién le vamos a ir a tocar la puerta para convencerlo de que nos vote?", se preguntó.

Mientras, Alberto Fernández baja el perfil al máximo. Aún más que antes de las PASO. No hay comunicación de su agenda desde la derrota del domingo. Y seguirá así. No habrá actos de gestión ni públicos. "El Presidente no puede hacer actividades de cualquier cosa con esta situación del país", argumentaron a este portal desde su riñón político.

El Presidente mantiene reuniones en Olivos y la Rosada, alertado por la situación económica del país tras el resultado de las primarias. Se juntó varias veces con Massa. Una de ellas el mismo domingo a la noche.

"¿Para qué vamos a comunicar lo que hace Alberto, si haga lo que haga los medios titulan de manera tremendista con cualquier reunión del Presidente?", contaron a El Destape desde su entorno. El miércoles, mientras el dólar blue subía 50 pesos y trepaba los 800 pesos, el Presidente estuvo reunido durante varias horas con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

También en este miércoles de temblores económicos el mandatario estuvo reunido en Olivos con el ministro de Economía y con uno de los dirigentes más importantes de Unión por la Patria, Juan Manuel Olmos, hoy nexo clave entre el Jefe de Estado y su vice, Cristina Kirchner. Y está en diálogo constante con los gobernadores. Con quien más habla es con el de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los principales promotores de la candidatura de Massa.

Hay una frase que gira en Unión por la Patria y que no deja hacer crecer ningún tipo de optimismo: "El Massa candidato lucha contra el Massa ministro, es su principal enemigo". Si la economía del país empeora, ganar es cada vez más lejano, pese a que el panorama electoral no sea tan dificultoso. El tigrense explicó este miércoles, con razón, que las tres fuerzas están separadas apenas por 500 mil votos. Un dato certero. Pero que se ensancha toda vez que la inflación y el dólar escapan para arriba.

Alberto y la inseguridad

El mandatario puso el foco en el caso Morena. Se reunió la semana pasada con la familia de la nena de 11 años asesinada en Lanús por dos delincuentes. Fernández se volvió a encontrar con el padre de la niña fallecida este miércoles. "El Presidente se puso a disposición. Y lo está acompañando en todo lo que necesite", afirmaron a El Destape desde el entorno de Alberto.

"Hoy que ya no hay ni una línea sobre Morena en los diarios ni en los noticieros, le decimos a su familia que seguimos comprometidos a concretar todo lo que hablamos en nuestro encuentro del sábado", afirmó hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

El Destape pudo saber que el oficialismo recibió la semana pasada informes y encuestas que mostraban cómo había impactado el caso Morena en la sociedad y de cara a las PASO. El cachetazo, en medio de una última semana previa de conmociones sociales, se vio perfectamente en los números del domingo, con un Milei en los 30 puntos.