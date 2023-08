Bullrich prendió el ventilador y reveló internas de la gestión de Macri: "Gobernó con miedo"

Lo confesó en una entrevista radial. Además, la candidata a presidenta de JxC expresó: ''Si vos abrís la economía de un día para el otro, generás desempleo".

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023, Patricia Bullrich, criticó el manejo de los planes sociales durante el gobierno de Mauricio Macri porque "por miedo" se siguió "con los mismos intermediarios de siempre".

Bullrich hizo esta confesión en una entrevista en Radio Continental. Y reconoció finalmente: "Lo discutí siendo Gobierno". Claro, ella mientras era ministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos que gobernó entre 2016-2019.

"Yo lo que digo es que el Ministerio de Desarrollo Social gobernó siempre con miedo", dijo sobre la cartera que lideraba Carolina Stanley. Aclaró que "no creo que Mauricio" gobernara con miedo. "Si saco los intermediarios me van a tomar la calle, me van a hacer esto, siempre pensando en lo que va a pasar y no en lo que está sucediendo’’, explicó Y pidió: ''Hay que gobernar manejando el poder''.

Por otro lado se refirió a la situación económica del país. ''Si vos abrís la economía de un día para el otro, generas desempleo. Hay que hacer las cosas con responsabilidad'', explicó. ''El país necesita cosas simples, no tener inflación, tener seguridad cada vez que salís de tu casa, salud, educación, una vida normal''.

Patricia Bullrich expresó en ese sentido: ''Tuve 300 alertas de saqueo en los 4 años que estuve, pero nosotros teníamos un protocolo de actuación para que las cosas no sucedan", aseguró.

Bullrich reúne a sus economístas

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reunirá este mediodía al grupo de economistas que la asesoran con el objetivo de comenzar a instalar su propia agenda económica y rivalizar con la propuesta de dolarización planteada por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, informaron fuentes partidarias.

Así como la reunión de ayer en el hotel NH Bolívar del centro porteño tuvo el objetivo de mostrar el músculo político de gobernadores y legisladores que acompaña a Bullrich, el encuentro de hoy apuntará a mostrar el acompañamiento a la candidata de economistas de trayectoria, muchos de los cuales ya fueron funcionarios del área en el pasado.

Los dos principales referentes que apoyan a la candidata opositora en materia económica son Luciano Laspina y Carlos Melconian, aunque en la reunión de hoy habrá otros economistas como Alfonso Prat-Gay, Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Guido Sandleris y Ariel Cronenberg, entre otros, algunos de los cuales trabajaban con Horacio Rodríguez Larreta en la campaña rumbo a las PASO.