Bianco: "La campaña va a tener mucha transformación y cercanía con la gente"

El jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco, dijo que la campaña electoral de cara a las PASO será "positiva por todo lo que se ha hecho", e incluirá "mucha transformación y cercanía con la gente".

Carlos Bianco, jefe de asesores bonaerense y uno de los hombres de mayor confianza de Axel Kicillof, dijo que la campaña electoral de cara a las PASO será "positiva por todo lo que se ha hecho", e incluirá "mucha transformación y cercanía con la gente". "Se definieron las candidaturas; lo definió nuestra fuerza política. Para nosotros era natural que Axel Kicillof fuera el candidato a la reelección, y lo veníamos diciendo, porque hizo una gestión transformadora", dijo el funcionario en declaraciones a radio Provincia.

Para Bianco, la candidatura de Kicillof "no era una cuestión individual o un capricho, sino que era algo que lo iba a definir nuestra fuerza política". "Ahora estamos en el marco de la campaña, y va a tener la misma impronta que la anterior con el Clio; mucha transformación y mucha cercanía con la gente, mucho recorrido permanente", detalló al referirse al auto con el que el gobernador y su equipo recorrieron distintos distritos bonaerenses en 2019.

"Uno hace política como vive y nosotros vivimos de esa forma, sin escondernos, poniendo la cara y dando caminos para la solución a los problemas", añadió. En relación al resto de las precandidaturas, dijo que "una candidatura requiere de 3 pasos: tener el apoyo político, y el gobernador en la provincia lo tenía casi en toda su totalidad y eso es de público conocimiento; tener un programa de gobierno, y nosotros tenemos el programa '6 x 6', y tener los votos". "No había otro candidato con esas tres condiciones; y eso termina definiendo la cuestión, no había otro candidato con esas tres cuestiones en la provincia", sentenció.

En ese marco, explicó que "en las bases puede haber determinadas preferencias" pero dijo que Unión por la Patria es un frente con diferentes partidos y organizaciones que no piensan lo mismo en todos los temas. "Lo importante es encontrar síntesis", aseveró. "Se buscó por el contexto, lo dijo Cristina (Fernández de Kirchner); un solo candidato para evitar cualquier dispersión en torno a varias candidaturas. Y se logró esa síntesis con uno de los actores del frente, que fue seleccionado por las distintas fuerzas políticas", subrayó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Bianco opinó que "a esto nos llevó el gobierno anterior de Mauricio Macri, luego de un endeudamiento brutal e inútil que no generó a políticas de desarrollo y promovió la bicicleta financiera. El nuevo acuerdo también generó diferencias en nuestra fuerza. Es un ancla para el crecimiento". No obstante, dijo que aunque "difícilmente será un problema que se pueda solucionar en el corto plazo porque es una deuda grandísima", aseguró que "se trabajará con el objetivo de solucionar esa situación, el desafió es honrar la deuda con crecimiento económico".

Sobre las elecciones bonaerenses, el funcionario señaló que en "Provincia no hablamos de enemigos, preferimos el término adversario político pero no necesitamos generar un cuco por todo lo que hemos hecho". "Hemos hecho tanto en este tiempo, que no hace falta hacer campaña del miedo, diciendo todo lo que se ha hecho, no se hace campaña desde el miedo sino por la positiva", afirmó.