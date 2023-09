Elecciones 2023: ampliar la bancada en Diputados, el principal objetivo de la izquierda para octubre

Actualmente, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad cuenta con cuatro legisladores en la Cámara Baja: Bregman por CABA, Del Caño y Del Plá por PBA y Vilca por Jujuy. Pondrá el foco en esos tres distritos en las elecciones generales.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) superó las PASO de las elecciones 2023 y competirá por la Presidencia. Sin embargo, en el frente saben que los números no están a su favor -en agosto sacó 2,6%- y, por eso, ya se plantean como objetivo principal ampliar su bancada en la Cámara de Diputados, que hoy tiene cuatro legisladores. Para conseguirlo, buscarán sumar votos entre los que apoyaron a candidatos que no pasaron el umbral de las PASO el mes pasado y pondrán especial énfasis en conquistar al electorado femenino con la figura de su candidata presidencial, Myriam Bregman.

Actualmente, el FIT-U tiene cuatro bancas en la Cámara de Diputados: Bregman (PTS) por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Nicolás del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO) por la provincia de Buenos Aires (PBA) y Alejandro Vilca (PTS) por Jujuy. Los cuatro del frente tienen su banca desde las elecciones legislativas de 2021, por lo que ninguno la renovará; según dijeron desde el frente de izquierda a El Destape, serán esos mismos distritos donde pondrán el eje para sumar representantes.

Una de las estrategias para sumar estos legisladores será intentar visibilizar de la candidatura de Bregman, ya que los tres espacios más votados se llevaron la mayoría de los focos en las semanas posteriores a las PASO. Christian Castillo, candidato a diputado nacional del FIT-U, contó a este medio que buscarán "tratar de desbaratar el intento de transformar la elección en un balotaje anticipado". La de Bregman, según Castillo, es "la única candidatura que no está sometida al Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Además, sostuvo el dirigente, es una candidatura que esperan movilice al voto de las mujeres. "Vamos a buscar el voto femenino para expresar la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres contra la reacción patriarcal que tiene el conjunto del sistema político. Bregman es la única referente del movimiento de mujeres que es candidata presidencial", destacó.

Si bien pondrán el ojo en CABA, PBA y Jujuy, donde ven más posibilidades de cumplir el objetivo de ampliar la cantidad de bancas en la cámara baja del Congreso, harán recorridas también por otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Llamarán la atención con intervenciones en los debates presidenciales, que serán el primero de octubre y el 8 del mismo mes y harán "una muy fuerte campaña por las redes sociales con la militancia, despliegue en territorios, universidades y empresas".

Dónde buscarán los votos

Castillo explicó a El Destape que la alianza de izquierda tiene "distintos afluentes posibles para incrementar la votación en las PASO". Además de buscar a quienes no asistieron a las mesas el 13 de agosto, que son millones de personas porque la participación fue solamente del 69%, irán, principalmente, "el voto blando de Milei, de jóvenes que lo votaron pero no comparten sus ideas reaccionarias".

Desde el FIT-U dan por sentado el apoyo de las personas que votaron a otras expresiones de izquierda que no superaron las PASO pero, por otra parte, quieren captar votantes de Juan Grabois (UP) y radicales de Horacio Rodríguez Larreta, que le depositaron el voto en las primarias al jefe de Gobierno porteño pero no ven viables las opciones de Patricia Bullrich, Sergio Massa ni Javier Milei. "En 2021 votantes de (Facundo) Manes en las PASO votaron a la izquierda en las generales", sostuvo Castillo.

En las primarias, La Libertad Avanza quedó como la fuerza más votada, con el 29,86%; segundo salió Juntos por el Cambio, con el 28%; en tercer lugar quedó Unión por la Patria (UP), con el 27,28%; Hacemos por Nuestro País cosechó el 3,71% y salió cuarto, mientras que el FIT-U, quinto con el 2,61%.