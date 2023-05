Alberto Fernández, sobre las elecciones: "El problema no está adentro, está enfrente"

El presidente aseguró que lo va a suceder alguien del Frente de Todos y apuntó, sin nombrarlos, contra Patricia Bullrich y Javier Milei.

El presidente Alberto Fernández apuntó este lunes contra los precandidatos presidenciales opositores Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, de cara a las elecciones 2023. "Por favor, no volvamos en el tiempo. No le entreguemos el poder al que le sacó el 13% de ingreso a los jubilados para resolver los problemas. No les entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a alguien que habla de libertad y de cambiar el sistema cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos", dijo en el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas, en Llavallol, Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el Presidente planteó las diferencias que ve entre el oficialismo y la oposición. "El problema no está adentro, está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular es una banda de planeros que no quieren trabajar, los que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido, los que dicen que hay terminar con las vacaciones pagas, los que plantean que hay que imitar a Qatar, que no tiene sindicatos", afirmó.

Con el mismo tono, el primer mandatario cuestionó a "los que dicen que el Estado está de más". "Dicen estas barbaridades y, como gracias a Dios tengo la tranquilidad de haber dado libertad de prensa absoluta en la Argentina, tienen posibilidades de decirlas. No ejercen la libertad de prensa, abusan de la libertad de prensa", señaló.

Además, Fernández aseguró que el candidato que represente al Frente de Todos en las elecciones va a salir victorioso de los comicios. "El 10 de diciembre va a haber otro gobierno: va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme a mí", declaró el Presidente.

Alberto Fernández bregó por la unidad del Frente de Todos como factor clave para conseguir un buen resultado electoral. Con respecto a la unión en el oficialismo, pidió: "Dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo: somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos, sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, ¿saben dónde va a estar parado el que le toque gobernar? Al lado de ustedes, al lado de los y las que trabajan, al lado de los que necesitan, de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre".

La importancia de la economía popular

En el marco del Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas, el Presidente hizo hincapié en la importancia que la economía popular tiene en la sociedad argentina. "La forma en que involucionó el capitalismo ha hecho nacer una nueva forma de economía, que es esto que llamamos economía popular. Y no es una coyuntura, ha venido para quedarse", sostuvo.

Si bien dijo que el Gobierno intentó ayudar a que prosperen quienes forman parte activa de la economía popular, opinó que todavía falta para que las condiciones sean las ideales. "Lo que nosotros tenemos que hacer es primero darle un marco de reconocimiento a la economía popular y segundo darle un marco de protección a los que trabajan en la economía popular porque son trabajadores, que el imperio de las circunstancias ha hecho que debieran nuclearse en cooperativas para poder sostener sus puestos de trabajo. Pero son trabajadores, que deben tener los mismos derechos que todo el que trabaja", detalló.