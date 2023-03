Alberto Fernández, sobre la candidatura del FdT: "Una PASO en la que compitamos todos"

El Presidente pidió por la unidad dentro del Frente de Todos, habló de que las PASO "son el único camino" y no dio pistas sobre su posible candidatura.

El presidente Alberto Fernández se refirió a las próximas elecciones presidenciales, pidió que el Frente de Todos (FdT) mantenga su unidad para contrarrestar a la oposición y manifestó que la definición sobre su futuro político "va a ocurrir cuando deba ocurrir", sin dar pistas sobre su posible candidatura para la reelección. Además, remarcó que las PASO son "el único camino" para que todos puedan participar y tener una chance de cara a las generales.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario remarcó la importancia que tienen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y recordó que, en noviembre del 2021, pidió que se lleven a cabo porque en las legislativas se generó una poca participación y muchos dirigentes se pusieron en contra del propio gobierno. "Necesitamos estar todos unidos. Si (Juan) Grabois quiere ser candidato, que lo sea. Lo mismo Wado (de Pedro) o Sergio (Massa). ¿Cuál es el problema? El problema es que al candidato lo elijamos entre dos o tres. Yo fui elegido así y no quiero que vuelva a pasar, quiero que el candidato lo ponga la gente", marcó.

Frente a la repetida consulta de si irá por la reelección, el presidente Fernández desvió en varias ocasiones la pregunta subrayando que no es momento de hablar sobre el tema. "La definición sobre mi futuro político va a ocurrir cuando deba ocurrir, no apuremos las cosas", manifestó. Y más allá de si forma parte de la interna o no, pidió: "Vótennos, sea quien sea el candidato nuestro. No voten a la oposición, cuando creyeron que era necesario cambiar hicieron estallar a la Argentina".

En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró: "Tenemos un camino claro, sabemos a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Podemos tener diferencias entre nosotros pero no son diferencias en lo sustancial". Y resaltó: "Mi aspiración no es ser reelecto sino que el Frente de Todos gane las elecciones presidenciales. Si soy una buena opción, seré yo y si hay otro mejor, será otro".

Por otro lado, el Presidente se refirió a la mesa política en la sede del PJ bonaerense. Sobre ella marcó que fue una "gran reunión de cinco horas" donde llevaron adelante "un debate político respetuoso a pesar de no coincidir en muchas cosas". Y señaló: "Todos salimos valorando dos cosas: que el gobierno era un gobierno más que defendible y que la unidad era absolutamente necesaria. Y una tercera definición sobre que la persecusión de Cristina (Kirchner) era injusta, todos estuvimos de acuerdo en eso".

Sobre el cierre, Alberto se refirió a la posibilidad de que CFK vuelva a ser candidata a la presidencia. Durante la nota, resaltó en varias ocasiones que su preocupación es "que no defendamos la inocencia de Cristina", algo muy diferente a discutir la proscripción. "La discusión es sobre si es candidata o no, ella es inocente y eso hay que explicarle a los argentinos", sostuvo. Y concluyó: "Siempre puede ser candidata, es una dirigente política excepcional. Puedo estar en desacuerdo con ella, no compartir algunas de sus miradas... ¿Pero negarle la calidad política de Cristina? Es una zoncera, es una dirigente política muy importante en la Argentina".