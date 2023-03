Alberto sobre las elecciones 2023: "Estoy seguro que vamos a ganar"

Alberto Fernández participó en el CCK del acto de inauguración de Nosotras Movemos el Mundo y habló del escenario electoral.

El presidente Alberto Fernández manifestó este jueves que está "seguro" de que el Frente de Todos (FdT) "va a ganar las próximas elecciones". Lo hizo al encabezar en el CCK el acto de inauguración del ciclo 2023 del festival Nosotras Movemos el Mundo (NMEM). De manera seguida, recordó una frase de Antonio Cafiero e invitó: "Les pido que nos animemos a hacer un pacto, déjenme compartir esta utopía con cada uno, una y une de ustedes. La utopía no es un sueño (...) quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros transforma el mundo, yo les pido por favor no me dejen soñando solo".

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se conmemora el 8 de marzo, y en el año en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida, Fernández estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

"Cuando llegue al gobierno, creé un par de ministerios", recordó el jefe de Estado y continuó: "Algunos porque habían dejado de serlo, como Salud, Ciencia y Tecnología, Cultura; y cree dos nuevos, Vivienda y Mujeres, porque creía que debía haber alguien que solo piense en eso, en terminar con los sistemas de desigualdad".

En esa línea, destacó la sanción de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de los Mil Días, durante su mandato, al advertir que "lo que pasó en Argentina lo hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar por sus derechos". "Lo único que hice fue subirme a la marea de ustedes", dijo el mandatario y añadió que su "mérito" fue haberse "dado cuenta que allí había un reclamo justo y que era importante" y que esos avances "hay que profundizarlos".

Y detalló que gracias a la sanción de esas leyes, "Argentina ha registrado en 2021 la tasa más baja de mortalidad infantil en toda su historia, eso significa que la ley de los Mil Días tuvo mucho sentido". "En 2022, la muerte de mujeres en embarazos bajó un 40%", añadió.

Asimismo, el primer mandatario recordó que es "hijo de un país que durante muchos años tuvo gobiernos democráticos débiles, dictaduras muy feroces y que disfruta de 40 años de democracia". "Teníamos una utopía, queríamos que la democracia se quede para siempre en Argentina. Nosotros ese sueño lo realizamos y hoy estamos celebrando 40 años de democracia", subrayó.

Y exhortó: "Es momento de que nos fijemos la utopía de la igualdad. Tenemos que construir esa sociedad igualitaria, que la marea verde nunca ceda, que aparezcan más hombres reclamando junto a las mujeres y que esa utopía sea una realidad como hoy la democracia". "No me dejen soñando solo, sueñen conmigo, vamos a cambiar el mundo", finalizó.

Con información de Télam