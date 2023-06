Alberto Fernández contra la Corte Suprema por el fallo de San Juan: "Debilita nuestra democracia"

Alberto Fernández cruzó a la Corte Suprema por el fallo de San Juan: "Debilita nuestra democracia", dijo. El máximo tribunal resolvió que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador en esa provincia.

"Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima", tuiteó el mandatario.



Cerró su mensaje de dos tuits el mandatario con un mensaje fuerte sobre las provincias: "Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en ese lugar.

Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. El magistrado no lo hizo porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones.

Un día antes, el procurador General interino, Eduardo Casal, consideró que no corresponde que el mandatario provincial se postule a un nuevo mandato porque eso violaría los límites que impone la Constitución de San Juan.

Hoy la Corte resolvió que la Constitución Nacional establece una pauta republicana que las impide aunque no haya una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes.

En el caso de San Juan hubo voto conjunto de Rosatti y Maqueda y concurrencia de Rosenkrantz. Significa que hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas cautelares previas.

Ahora, se debe elegir un reemplazo para Uñac. Uno de los que suena es Rubén Uñac. Se trata del hermano del gobernador. Fue diputado nacional en dos períodos, entre 2005- 2007 y 2011- 2015. Y es actual senador nacional desde el 2017.

Y aún queda definir el caso Formosa: esta semana, Daniel Sabsay, el abogado constitucionalista elegido por los medios hegemónicos para atacar a Cristina Kirchner, presentó otra cautelar contra Gildo Insfrán en Formosa.

El gobernador va por su octavo mandato y Sabsay lo quiere impedir suspendiendo las elecciones en esa provincia. El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ya había rechazado un pedido de la oposición para que la Corte Suprema Justicia de la Nación intervenga en el proceso eleccionario de Formosa.

Hace días, el reclamo de “inconstitucionalidad” contra la reelección “indefinida” del gobernador fue presentado por Fernando Carbajal, diputado nacional por la Alianza Juntos por Formosa que le disputa el puesto al actual mandatario provincial. “El proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”, sostuvo el procurador. Los comicios provinciales se realizarán el próximo 25 de junio.

El movimiento es similar al que la oposición realizó en San Juan y en Tucumán, ya que en la medida cautelar presentada también se solicita la suspensión de las elecciones hasta tanto el máximo tribunal nacional "despeje la incertidumbre denunciada".

¿En qué se basa el planteo? El diputado nacional sostuvo en su argumentación que el artículo 132 de la Constitución local contiene una "ambigüedad que permitiría la reelección indefinida del actual gobernador Gildo Insfrán, lo que resulta a su entender contrario al espíritu de la Constitución nacional". En ese punto, hace referencia a los artículos 1°, 5° y 123, que consagran "los principios republicano y de temporalidad en el poder".