Agustín Rossi: "Si el Presidente decide ser candidato, lo voy a acompañar"

El jefe de Gabinete anticipó que en las elecciones de este año no será "candidato a nada" y admitió que la inflación es un tema central en el que debe "trabajar" el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que Alberto Fernández es un "muy buen candidato" y lo va a acompañar si decide ir en búsqueda de la reelección, aunque consultado sobre si es el mejor postulante que podría presentar el Frente de Todos en las elecciones presidenciales 2023 resaltó: "Dejemos que eso lo digan las urnas". En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas (NA), señaló que el peronismo irá a una PASO para definir a las y los candidatos. "Si el Presidente decide ser candidato yo lo voy a acompañar", sostuvo.

"Para mí el Presidente es un muy buen candidato", enfatizó Rossi y destacó: "Se supone que en el peronismo va a haber PASO. Si el Presidente decide ser candidato yo lo voy a acompañar". El funcionario, que asumió tras la salida de Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete, buscó restarle importancia a la interna del Frente de Todos, al asegurar que "coaliciones se conforman entre los que piensan parecido no entre los que piensan igual". Por su parte, anticipó que no disputará ningún cargo.

En esa línea, Rossi, destacó el encuentro de la Mesa política del Frente de Todos y explicó que no hay un número de candidatos o candidatas que se haya definido hasta el momento. Para él, son varios los escenarios que se pueden dar hasta el momento de la presentación de las listas: "Que aparezca un candidato o una fórmula que concentre la mayor cantidad de expectativas de los actores que conforman el Frente de Todos y que sintetice al conjunto, entonces tendremos un solo candidato, o que no sea esa situación y aparezcan distintos postulantes que decidan competir en las PASO".

En esa línea, consideró "inconveniente" y un "error" tratar de "sintetizar en alguien que no sintetiza". Para el jefe de Gabinete eso "genera enojos, broncas y desilusiones. Ahí es mejor esperar que se dé el proceso político electoral interno", sostuvo.

También hizo referencia y explicó el por qué de las tensiones hacia adentro de la coalición de gobierno, según su perspectiva: "Las coaliciones son eso. En momentos encontrás una síntesis, producís un documento, después pasan los días y cada uno se vuelve a refugiar en su posición original. Me parece que en las coaliciones hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones. Las coaliciones se conforman entre los que piensan parecido no entre los que piensan igual".

¿Podría volver a suceder que Cristina Kirchner sea quien defina al candidato?, le preguntó la agencia NA: "Habrá que ver, no me adelanto a nada porque los procesos políticos internos tienen sus propias dinámicas y en un determinado momento alumbran una alternativa o una solución".

Estrategia de cara a las elecciones

Rossi analizó el escenario electoral en donde consideró que la oposición "habla como si no tuviera responsabilidades" y consideró que no se trata de una elección clásica: "No hay que dejarles la comodidad de hablar como si no tuviesen responsabilidades. Esta no es una elección clásica entre oficialismo y oposición sino que es una elección entre dos oficialismos: los que gobernamos ahora y lo que gobernaron antes".

"Sabemos que nos quedan pendientes problemas a resolver, pero los que generaron esos problemas seguramente no los van a resolver. Necesitamos más tiempo para resolver los problemas de los argentinos y eso es lo que les pedimos", dijo en un mensaje hacia el electorado.

Inflación

"Está claro que la inflación es un tema que tenemos que trabajar. Lo venimos trabajando, veníamos encontrando un camino descendente, pero la inflación de enero no marcó eso. Lo único que hace ese mal dato es redoblar nuestros esfuerzos", subrayó Rossi.

Al ser consultado sobre medidas para mejorar la capacidad adquisitiva de las personas, Rossi hizo énfasis en la inflación. "Es un tema que tenemos que trabajar", sostuvo y señaló que los números de enero llevan a que se tengan que "redoblar los esfuerzos". En tanto, se ocupó de destacar que, al final de este periodo, "el país va a tener tres años consecutivos de crecimiento", en donde se bajó "fuertemente la inflación del 12 al 6%" y se tienen cerca de 6 mil obras públicas en ejecución a lo largo y ancho de la Argentina.

"Sabemos que si conseguimos un sendero descendente de la inflación mejora el poder adquisitivo del salario. También sabemos que existe la herramienta de las paritarias, de alguna manera al trabajador formal lo protege ante el avance de la inflación, pero no sucede así con el trabajador informal que son una mirada de preocupación permanente para nosotros", consideró Rossi.