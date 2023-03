Agustín Rossi, de cara a las elecciones 2023: "No voy a ser candidato"

El jefe de Gabinete opinó de la interna en el Frente de Todos y contó que no competirá en las elecciones de este año.

Hay quienes se suben a la contienda electoral en estos meses definitivos y también están quienes se bajan: el primero es Agustín Rossi. El jefe de Gabinete confirmó en una entrevista que no será candidato a presidente en los comicios de este año.

"No voy a ser candidato", afirmó el jefe de ministros, quien respondió así en C5N a una pregunta sobre una posible PASO contra Cristina Kirchner. "Yo no voy a ser candidato así que no tengo esa problemática. En todo caso los problemas los tendrán quienes sean candidatos y tengan que competir contra ella", contestó.

Sobre las internas que quiere un sector del Frente de Todos, expresó Rossi: "Es un escenario competir contra Cristina que se puede dar". Aunque luego aclaró: "Cuando yo fui precandidato a presidente en 2018 decía que iba a ser candidato si Cristina no iba a ser candidata. Resigné eso cuando fue Cristina como compañera de Alberto".

Sobre un posible nombre para 2023, Rossi resumió: "No hay que generar un candidato que no sintetiza al frente. Tiene que ser alguien que sintetice al frente". Y advirtió: "No hay que intentar anticipar las dinámicas que va a internar tener nuestro espacio".

En esa línea el funcionario parafraseó a un histórico periodista deportivo, Dante Panzeri. "Yo siempre utilizo la frase de Panzeri, esa que dice que 'el fútbol es la dinámica de lo impensado. Bueno, la política, y ni te cuento el peronismo, es la dinámica de lo impensado", dijo entre risas.

Además, ponderó la figura de la vicepresidenta y habló de su situación judicial. "Sin duda Cristina está proscripta, es una sentencia de caracter proscriptiva. Lo que faltan son plazos procesales para convertirla en sentencia firme y queda la inhabilitación política", declaró.

Sobre ese tema, agregó: "Cristina es la dirigente que tiene un liderazgo enorme en el Frente de Todos. El escenario en el cual estamos es que vamos a elegir a nuestro candidato en las PASO y ese será el que nos represente", cerró Rossi.

Y concluyó el jefe de Gabinete: "Hay que esperar un poco que corra agua bajo el puente y terminar de definir la arquitectura de nuestro frente. Confío en la inteligencia y el patriotismo de nuestros mejores dirigentes", aseguró.