A Lousteau le preguntaron por Larreta y ocurrió lo que nadie esperaba

El precandidato a jefe de Gobierno porteño se diferenció de su rival dentro de la interna de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, a quien acusó de tener a la Ciudad de Buenos Aires "como un plan b".

El precandidato a jefe de Gobierno del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones, Martín Lousteau, se refirió a su acercamiento al precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien en más de una ocasión dijo apoyar a Jorge Macri en las PASO para la jefatura de Gobierno.

El periodista de Infobae Diego Iglesias le consultó a Lousteau por qué Rodríguez Larreta lo invita a "todos los actos que él hace" si, en teoría, su candidato es Jorge Macri. "Es una muy buena pregunta", respondió el senador nacional de la Unión Cívica Radical, quien no pudo contener la risa, en complicidad con el periodista.

Días atrás, Lousteau y Larreta se mostraron juntos en la avenida 9 de Julio con motivo de la quinta edición del Campeonato Federal del Asado. Tras el evento, el senador expresó a través de sus redes sociales: "Impulsamos que Buenos Aires sea un lugar de encuentro, con más actividades que fomenten el turismo y el crecimiento del sector gastronómico".

Además, se diferenció de Macri, precandidato apoyado por el PRO tras la decisión conjunta de bajar la candidatura del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, una vez que se conocieron los resultados de las encuestas que realizaron desde JxC. Lousteau dijo que tiene "muchas" diferencias con el primo del ex presidente, y profundizó: "La primera es que yo no tengo a la Ciudad como un plan b".

En otro video derivado de la misma entrevista, a Lousteau le consultaron por las acusaciones que había realizado en 2017, cuando denunció que Larreta usaba "los recursos de los porteños" para hacer campaña. "Lamentablemente, en la Argentina casi todos los gobiernos hacen eso. No debería ocurrir", sostuvo el precandidato a jefe de Gobierno seis años después de aquella cruzada, y añadió: "Hay un enorme capítulo de financiamiento de la política que hay que abordarlo".

Lousteau explicó por qué no impugnó la candidatura de Jorge Macri en CABA

Martín Lousteau explicó por qué no impugnó la candidatura de Jorge Macri como candidato de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2023. Es que el candidato del PRO acumula denuncias. Sin embargo, su rival interno prefirió no avanzar. Así de dirime la PASO en el JxC porteño.

El primo de Mauricio Macri fue denunciado por incumplimiento del artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que indica que para ser alcalde el postulante debe ser nacido o haber vivido los últimos cinco años en CABA, algo que no sucedió. "Nosotros no vamos a impugnar. Ya lo dije: prefiero competir a pesar de que me parezca que lo que hace no es lo correcto pero siempre prefiero competir. Lo correcto no es andar forzando la Constitución en todos lados porque no está bueno decir 'mirá lo que pasa en Tucumán, mirá lo que pasa en San Juan que no dejan competir a Uñac y ponen al hermano, y en la Ciudad de Buenos Aires ahora forzar la interpretación constitucional", explicó Lousteau en diálogo con LN+.