A dos semanas de las elecciones 2023, un histórico de la UCR ventiló un dato del 2001 sobre Patricia Bullrich

El dirigente radical Federico Storani apuntó contra la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, a quien acusó de estar "de acuerdo sin ningún tipo de vacilaciones con el plan de ajuste" de la Alianza.

El dirigente radical Federico Storani, ministro del Interior del Gobierno de Fernando de la Rúa, afirmó el pasado domingo que la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich "estaba de acuerdo sin ningún tipo de vacilaciones con el plan de ajuste" de la Alianza (1999-2001) y alertó que, de imponerse en las elecciones 2023, la ex ministra provocará un "regreso de la conflictividad social".

Storani hizo este comentario luego que Bullrich reiterara que si es electa presidenta, "levantará" las restricciones cambiarias "lo más rápido posible". Además, aseguró que, para lograrlo, buscará en el inicio de una eventual gestión "un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" con el propósito de "blindar de dólares" a la economía argentina. El blindaje al que aludió Bullrich en sus declaraciones a LN+ remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de De la Rúa -de quien ella fue ministra de Trabajo- con el FMI para obtener un desembolso de 7.400 millones de dólares y, aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

"Yo la tuve como compañera de gabinete a Patricia Bullrich; ella era ministra de Trabajo en ese entonces, y por supuesto estaba de acuerdo con el plan de ajuste, sin ningún tipo de vacilaciones. Ella permaneció en el Gobierno, cuando muchos de nosotros decidimos irnos", aseveró Storani en diálogo con Radio 10. El ex diputado nacional advirtió que un eventual gobierno de Bullrich generaría "un regreso de la conflictividad social" al igual que en el 2001 y resaltó que este proceso sería con "mayor virulencia", informó Télam.

Asimismo, criticó la postura electoral de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri de señalar que "es todo o nada", a lo que calificó como una negación de la democracia, que consiste en la búsqueda de diálogo y acuerdo. "Freddy" Storani indicó que el sector liderado por la presidenta del PRO en licencia "intenta disputar el voto" al sector de Javier Milei y resaltó que hay un "acercamiento ideológico" entre ambos candidatos.

El lunes, Storani ratificó en C5N las declaraciones que había efectuado el domingo. "Patricia Bullrich estaba absolutamente de acuerdo con el plan de (Ricardo) López Murphy, como posteriormente estuvo con el plan de (Domingo) Cavallo. Como ustedes saben, y esto es público, yo, como consideré que eso era incompatible con mis convicciones, renuncié aún antes de la llegada de Cavallo y antes de que se pusiera en marcha el efímero plan de López Murphy que duró apenas una semana", expresó.

"No me genera temor, es una decisión que democráticamente deberá tomar el pueblo argentino. Estoy en contra de esas propuestas, clara y abiertamente lo digo. Yo no creo en el todo o nada, mi convicción es que la democracia, en esencia, es diálogo, búsqueda de acuerdos, avances, retrocesos, concesiones".