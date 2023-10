A 10 días de las elecciones 2023, Massa le habló a la militancia: "Somos una fuerza invencible si salimos convencidos"

En Entre Ríos, el candidato a presidente de Unión por la Patria le habló a la militancia y pidió "buscar a cada argentino" para decirle que "empieza un nuevo tiempo de nuestra patria".

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, le habló a la militancia a 10 días de las elecciones 2023 del domingo 22 de octubre. "Sé que somos una fuerza invencible si salimos convencidos a buscar en el tramo que nos falta a aquellos que nos abandonaron", dijo el ex presidente de la Cámara de Diputados en un acto en Concordia, Entre Ríos.

"Les quiero pedir un último esfuerzo. Faltan pocos días. Sé que no hay fuerza más potente que la de los militantes que tienen la esperanza de construir ese gobierno de unidad nacional al que estamos llamando desde el 10 de diciembre. Sé que no hay fuerza más potente que la de cada militante que cree en el trabajo, en la educación pública y en la protección de los jubilados como valores centrales de la sociedad", declaró Massa en el acto en el que respaldó al candidato del oficialismo a la gobernación, Adán Bahl.

El ministro de Economía reiteró su voluntad de "hacer los cambios que hagan falta" si es electo presidente. "El 10 de diciembre empieza un hombre con una impronta nueva, empieza una etapa nueva. Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta, de cambiar a aquellos que no funcionaron, de cambiar las políticas que no funcionaron, porque creo en el cambio con trabajo. Nadie me va a dictar lo que tengo que decir o hacer, nunca me van a ver leyendo. Nadie me dice lo que tengo que decir, hablo desde lo que creo y desde el corazón", expresó.

Además, les habló a los entrerrianos y se diferenció de los otros aspirantes a la presidencia. "Se juega el futuro de la universidad de cada uno de sus gurises. Si tienen que pagar para ir a la universidad o si, como hasta ahora, van a la universidad pública, gratuita y de calidad que es orgullo de argentina frente a América Latina", sostuvo sobre los comicios, y agregó: "Frente a aquellos que quieren arancelar, que les quieren dar vouchers a nuestros hijos, digámosles que en la bandera celeste y blanca que van a encontrar el domingo en la urna está la defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva para nuestros hijos".

"A cada entrerriano y entrerriana, han recorrido un camino de trabajo, de orden en las cuentas públicas, de buena administración, de austeridad, con gente que gobierna la provincia nacida, criada y que vive en esta provincia. No con personajes importados", dijo al respaldar al postulante Bahl.

La fórmula de Bahl y Claudia Monjo, que resultó la más votada en las PASO de agosto, competirá el domingo 22 con el binomio de Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Cambiemos, y Alicia Aluani. "El 22 de octubre, entre todos, construyamos el triunfo de Bahl como gobernador de la provincia de Entre Ríos", dijo Massa.