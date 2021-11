Vergonzoso spot de un candidato de Macri con El Juego del Calamar: "Eliminalos"

Alfredo Olmedo, candidato de Mauricio Macri, ideó un spot bizarro para las elecciones con la canción de "El Juego del Calamar", la serie coreana de Netflix que fue furor. "Eliminalos", piden.

Las elecciones intermedias definitivas que se vienen en la Argentina el domingo 14 de noviembre de 2021 dan para todo, por lo que un candidato de Mauricio Macri volvió a hacer un papelón en las redes sociales, así como ya lo había hecho Martín Tetaz comparándose con Rocky Balboa en un breve video insólito por donde se lo mire. Ahora le tocó a Alfredo Olmedo, el famoso político de derecha de la campera amarilla que en otros momentos contó además con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos.

El empresario argentino ultraconservador de 55 años, que fue diputado nacional por la provincia de Salta entre 2009 y 2013 por el partido Salta Somos Todos, tiene sus seguidoras en el espacio local que comanda y entre ellas se encuentra Griselda Galleguillos, de Juntos por el Cambio, que llamó a apoyar a su colega y compañero Carlos Zapata de una manera bastante particular.

El bizarro spot de un candidato de Mauricio Macri con El Juego del Calamar para las elecciones 2021: "Eliminalos"

Griselda Galleguillos, concejal de Juntos por el Cambio en Rosario de Lerma, provincia de Salta, difundió un increíble video breve con la música de fondo de la serie coreana de Netflix que quebró todos los récords de audiencia durante octubre pasado. Vestida como la famosa "muñeca asesina" del primer desafío de El Juego del Calamar llamado "Luz roja, luz verde", se filmó, llamó a votar a Zapata y no tuvo temor al ridículo mientras sonaba el tema de fondo, que también parodiaba a la superproducción asiática.

"Votaremos, gana el amarillo", canta Galleguillos allí, y agrega de manera provocadora: "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, ¡eliminalos! Si no te querés ir del país por no tener laburo, ¡eliminalos! Si no querés que te sigan robando, ¡eliminalos!". Así, con otra persona de fondo disfrazada de empleada de seguridad con un atuendo idéntico al de El Juego del Calamar, hizo referencia a los famosos disparos de la muñeca en la serie para matar a aquellos participantes que no cumplían con las reglas o no lograban los objetivos.

Gregorio Dalbón destrozó a Alfredo Olmedo y lo comparó con Javier Milei

Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner mencionó al salteño en un tuit porque le hizo acordar a él una actitud de Milei, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el frente Libertad Avanza, que ya coqueteó con el macrismo en varias ocasiones. Fue luego de que "Peluca" fingiera haber estado emocionado durante un pedido "para cambiar el país" a sus seguidores en pleno acto de campaña.

Olmedo, otro candidato de la ultraderecha histórica de la Argentina para las elecciones.

"Pasará de moda, no tiene contenido y es agresivo porque no digiere un pensamiento crítico. Además, odia las conquistas del colectivo feminista. El típico machirulo, diría mi amiga…", lo defenestró Dalbón, en una clara referencia a "CFK" en su última frase.