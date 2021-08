Elecciones 2021 y una nueva rogel de asombros

Las elecciones de medio término nos aportan una nueva Rogel de asombros. Ricardo López Murphy el Breve, por ejemplo, nos habla de la importancia de la educación, esa que quiso ajustar desde el ministerio de Economía y que le costó el puesto. Martín Tetaz, el economista independiente que un día dejó de serlo, explica que la política económica de Cambiemos fue un desastre desde ese mismo espacio político, cuyos referentes prometen hacer lo mismo pero más rápido si por alguna extraña broma del destino volvieran al gobierno. Guido Sandleris, el último presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri critica el endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández y Federico Sturzenegger, su antecesor, denuncia la inflación. Por su lado, Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno porteño que dio el salto a la provincia de Buenos Aires, lamenta el aumento de impuestos; no sabemos si en referencia al impuesto al consumo por tarjeta de crédito que junto a Rodríguez Larreta implementó en la CABA y que a diferencia del impuesto a los grandes patrimonios rechazado por Juntos por el Cambio, penaliza en particular a la clase media. Tal vez inspirada por tanta magia, la ex Gobernadora Coraje, aquella changuita orgullosamente bonaerense y hoy orgullosamente porteña, decidió hablar de salud pública. La gran ventaja para los porteños es que no hay hospitales casi terminados que Vidal pueda abandonar a su suerte.

Sólo falta que Pepín Rodríguez Simón llame a respetar las decisiones de la justicia desde alguna playa de Montevideo.

Para retomar viejos hábitos, Vidal propuso reducir a la mitad el sueldo mínimo en el caso de los jóvenes. Es una gran idea, luego de la feroz caída del poder adquisitivo de los salarios durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, la propuesta de ese mismo espacio es reducirlo a la mitad. El próximo paso será reinstaurar el yanaconazgo y reemplazar el sueldo por un plato de tasajo.

El sitio independiente, apolítico y apartidario Chequeado salió en defensa de la ex Gobernadora Coraje y dio por verdadera su afirmación sobre el supuesto endeudamiento por 30 mil millones de dólares del gobierno del Frente de Todos. Es extraño que Alberto Fernández haya podido acceder a esa cantidad impresionante de divisas ya que estamos en default desde el 2019. De hecho, el aporte de campaña disfrazado de préstamo por 47.000 millones de dólares que Macri recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue justamente para pagar la deuda impagable que tomó su gobierno, además de financiar la fuga, claro.

Ocurre que entre las muchas letanías que vuelven a aflorar en esta extraña campaña, se destaca la de la deuda en pesos equiparada a la deuda en dólares. Al parecer, da lo mismo que nos endeudemos en la moneda que emitimos o en una moneda que sólo emite la Reserva Federal de los EEUU y que representa para nosotros una permanente restricción externa.

Pero si los voceros de nuestro establishment no distinguen la diferencia entre pesos y dólares a la hora de endeudarnos, sólo aceptan dólares a la hora de fugarlos. Digamos todo.

Durante la noche del jueves, el diputado justicialista del Frente de Todos, Miguel Arias fue baleado mientras participaba de un acto de cierre de campaña. Luego de ser operado de urgencia su condición es estable. Nuestros medios serios y los opositores de Juntos por el Cambio (dos colectivos que cada día cuesta más diferenciar) no consideraron que fuera un hecho que mereciera alguna mención. Es cierto que desde hace varios días están indignados analizando la violencia intrínseca del kirchnerismo a partir de lo que una profesora de secundario de La Matanza les dijo a sus alumnos y eso les debe insumir mucho tiempo. ¿Cuál hubiera sido su reacción si la víctima fuera un diputado de Juntos por el Cambio y el lugar la provincia de Buenos Aires? Imaginamos que exigirían el bombardeo preventivo a La Matanza o al menos la renuncia del gobernador Axel Kicillof, pero ocurrió en Corrientes así que por el momento el gobernador Gustavo Valdés no ha sido importunado con este tema.

Aunque debemos reconocer que no se puede comparar la terrible violencia de una profesora discutiendo con sus alumnos con la de un balazo durante un acto de campaña.

Imagen: Juntos por el Cambio presenta su nueva propuesta para incentivar el empleo (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)