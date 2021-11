Tolosa Paz y Santoro apuntaron contra la oposición y los medios que "generaron odio" durante la campaña

Los principales candidatos a diputados por el Frente de Todos estuvieron en un programa de televisión en el que apuntaron contra la oposición y remarcaron que oficialismo levanta las banderas de la producción, del consumo y del trabajo".

Los primeros candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos (FdT) en provincia de Buenos Aires y CABA, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, brindaron una entrevista en conjunto en la que apuntaron contra sectores de la oposición y algunos medios de comunicación que “generaron mucho odio y pesimismo” durante la campaña electoral de cara a las elecciones Legislativas del 14 de noviembre.

“Quedó claro que en la campaña hubo periodistas y medios de comunicación que militaron las propuestas de la oposición que descalificaron y generaron mucho odio”, señaló Tolosa Paz en declaraciones formuladas al programa “Sobredosis de TV” que se emite por el canal C5N. Santoro puntualizó en la construcción de un discurso opositor que busca “a naturalizar el pesimismo”, puntualmente en el tratamiento de la pandemia del COVID-19 que trabajaron con “un gran desprecio para con la Argentina”.

Por otra parte, durante el programa, se mostró un informe sobre el incidente que protagonizó el exmandatario Mauricio Macri que agredió a un móvil de C5N cuando tiró un micrófono de un periodista del canal que cubría su presentación en Dolores, donde el exmandatario concurrió a declarar en la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Ante este episodio, los postulantes del FdT coincidieron en que existe “una doble vara permanente” cuando se evalúa las acciones de Macri y las conductas que pueden tener los dirigentes del oficialismo y el Gobierno nacional. “Imaginemos qué hubiera pasado si Cristina (Fernández de Kirchner) le hubiera hecho algo similar a un trabajador de prensa. No nos olvidemos que durante el gobierno de Macri hubo persecución a algunos medios. Por eso creo debemos evitar caer en las provocaciones”, apuntó el legislador porteño.

Por su parte, Tolosa Paz también apuntó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que relacionó la operación a la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las elecciones. “Lo de Patricia Bullrich me dio tristeza. Los políticos debemos pensar en el otro y buscar el bien común para transformar la realidad. No podemos dejar de buscar que los demás estén bien. Los discursos de odio no se pueden naturalizar”, sostuvo la primera candidata bonaerense del FdT.

Elecciones 2021

Respecto a las elecciones, Santoro evaluó que “no pueden resultar indiferentes” y que el voto al oficialismo es una opción por “la defensa de un modelo de país con inclusión”. "Nosotros levantamos las banderas de la producción, del consumo y del trabajo. Eso lo tienen que tener en cuenta los sectores del radicalismo que apuestan a una coalición con Juntos por el Cambio y los libertarios”, agregó Tolosa Paz al referirse a la interna de la alianza opositora.

La candidata criticó además que la exgobernadora María Eugenia Vidal “no pueda explicar como hizo para comprarse una casa en Recoleta con los ingresos que tiene y que se niegue a dar explicaciones “. “Nosotros vamos a todas las entrevistas y respondemos todas las preguntas. Los candidatos de Juntos se presentan a reportajes pautados y complacientes. Cuando a ellos le hacen una pregunta que les resulta incómodas se retiran. Vidal se escapó de la provincia de Buenos Aires porque fue una mala gobernadora. No pudo defender su propia gestión”, criticó Tolosa Paz.

Santoro recordó que el macrismo “no puede explicar qué hicieron con la deuda que tomaron con el FMI”, y afirmó que los candidatos de ese espacio “deberían ser serios a la hora decirle a la gente cómo se resuelven los problemas que crearon”. “Macri debería explicar las cosas que hicieron. Usaron policías y recursos de la Ciudad para espiar a los familiares del ARA San Juan y a dirigentes de su propio espacio. Todos sabemos que el expresidente espía para extorsionar. La política debe volver a la normalidad porque estas prácticas no son normales”, apuntó Santoro.

Tolosa Paz apuntó contra Diego Santilli, y le reclamó que “se baje del amparo” que presentó CABA y que acompañó como vicejefe de Gobierno porteño por la reasignación de fondos federales que recibió la provincia de Buenos Aires en 2020 para destinarlos a financiar la seguridad en el distrito. “Santilli debe resolver sus contradicciones y decir a quién debe defender. No se puede venir a provincia y defender los intereses de CABA. La seguridad se construye con fondos federales que son necesarios”, remarcó Tolosa Paz.