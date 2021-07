Tolosa Paz apuntó contra la oposición: "No tienen otro proyecto de país"

La precandidata a diputada nacional por el FdT criticó duramente los cambios en "Juntos". Además, cargó contra Vidal, Macri y Tetaz.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, se expresó luego de firmar el acta y ser presentada junto a los y las grandes referentes del espacio de cara a las próximas elecciones. En esta ocasión, no dudó en cruzar fuertemente a la oposición y a los diferentes postulantes de Juntos -o Juntos por el Cambio- para las PASO que se celebrarán en septiembre próximo. "Son parte de un equipo de gobierno que destruyó la Argentina y ahora nos vienen a contar que vienen en una versión diferente", disparó.

En diálogo con C5N, en Sobredosis de TV, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales habló de todo y detalló que la acompañarán, en la lista de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; la secretaria de Articulación Interjurisdiccional en Ministerio de Transporte de la Nación, Marcela Passo y el Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.



Volviendo a recaer en la oposición, Tolosa Paz se refirió específicamente a Juntos por el Cambio de quienes dijo: "La alianza Cambiemos sólo propone cambio de nombre y de domicilio. No tiene otro proyecto de país que no sea el mismo que aplicaron durante 4 años: toma de deuda y timba financiera". Y a su vez, se mostró muy crítica: "La palabra trabajo o producción no está en su agenda".

Escuchala:

Por otro lado, la precandidata a diputada nacional analizó el trabajo realizado por la exgobernadora María Eugenia Vidal en el conurbano. "Elige no hablar de la provincia y se va a la Ciudad para evitar que le facturen lo que no hizo. Nos toman a todos un poco por tontos", lanzó cruzándola duramente. De todas formas, dejó en claro: "La ciudadanía se da cuenta de que hay un recuerdo muy palpable de los cuatro pésimos años de (Mauricio) Macri y Vidal. Ya no usan 'Cambiemos' porque recuerda a Macri y es como la mancha venenosa".



Para cerrar, Tolosa Paz también cargó contra el precandidato porteño Martín Tetaz. "Durante años se presentó como periodista independiente, mientras defendía políticas de ajuste", manifestó. Aunque, más allá de la clara crítica por su poca objetividad, celebró que "ahora reconozca su pertenencia política". Por último, sentenció sobre el presente y el trabajo para combatir el COVID-19: "Estamos transitando una pandemia que puso todo patas para arriba. Nos duelen la muertes, pero somos conscientes de lo que hicimos estos 18 meses, recompusimos el sistema sanitario y hubo un Estado presente".