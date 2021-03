El radicalismo atraviesa semanas decisivas. El domingo se celebrarán las internas de Córdoba, en medio de un panorama que ya se plantea caliente entre el sector de Martín Lousteau y el de Mario Negri, camino a las que se realizarán el 21 del mismo mes en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En las últimas horas ambos dirigentes se tiraron con chicanas que fueron desde la “comodidad radical” criticada por el senador de Cambiemos hasta el recordatorio de su paso por el gobierno de Cristina Kirchner, argumento que esgrimió el titular del bloque UCR en la Cámara de Diputados. En la vereda del PRO las cosas tampoco están calmas. Tras el mensaje de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, aseguran que todo el espacio se volcó hacia un discurso más combativo de cara a las elecciones 2021, incluso por parte de Horacio Rodríguez Larreta, con aspiraciones nacionales para el 2023 frente a la construcción de Patricia Bullrich en toda la Argentina.

“Muchas veces el propio partido radical está cómodo en no disputar la gestión, se ha vuelto un partido cómodo. Dentro de la coalición se describe como la columna vertebral porque tiene dirigentes en todos lados. No quiere ser la cabeza y no quiere ser el corazón”, dijo Lousteau esta semana. El ex contrincante de Larreta en la Ciudad lanzó que “para liderar hay que estar dispuesto a pasar de la comodidad de lo legislativo, de la superestructura a la comodidad de disputar para ganar y gestionar. Muchas veces eso se perdió”. Además, sostuvo que “así como hay un complejo de inferioridad, el radicalismo tiene un complejo de minoría”.

El sector de Lousteau cuenta con el apoyo de Enrique “Coti” Nosiglia, Federico Storani, Juan Manuel Casella y la venia de Alfredo Cornejo, a quien el senador describió como “gran gobernador y me gusta mucho porque la gente ve lo que dice, ve el carácter que tiene, que es mal llevado y la gente dice que no parece radical. La UCR en Córdoba... Negri no quería competir en Córdoba, yo quiero que compitamos en todos lados”.

Horas más tarde, Negri salió a responderle. “A mi me tocó un radicalismo ganador y me tocó un radicalismo perdedor. Me tocó un radicalismo a donde venían todos los que les iba muy bien y cuando le empezó a ir mal al radicalismo me tocó uno en el que quedamos pocos”, dijo el presidente del bloque en la Cámara de Diputados.

El cordobés recordó que fue candidato a gobernador en 2007 “para que el radicalismo no se muera porque en ese momento creían en el kirchnerismo. La mitad del radicalismo se fue detrás del kirchnerismo y hoy me alegro enormemente que muchos han vuelto porque la política no está asociada solamente a triunfos y derrotas, está asociada primero a valores y después los partidos tienen que adecuarse, tener respuestas”. El mensaje fue directo para Lousteau con el recordatorio de su paso por la gestión de Cristina. Para diferenciarse, aseguró que él “no (hubiera sido ministro del Frente para la Victoria). Tengo una visión totalmente opuesta, creo que ellos han vuelto pensando que el pasado es el futuro y el mundo cambió”.

Daniel Salvador, presidente de la UCR bonaerense, se plegó a la discusión. “Comparto con @marioraulnegri. Mientras alguno era ministro del Kirchnerismo y otros se paseaban por diferentes partidos para salvarse, quedaron radicales defendiendo los valores del partido. Es lamentable que ahora que la UCR está fortalecida, aparezcan estas críticas infundadas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lousteau también tuvo su defensa. Leandro Halperín, legislador porteño por Evolución, salió a cruzar a Negri en las redes sociales: “Nadie es dueño de la verdad pero @marioraulnegri actuó como si fuese dueño del radicalismo. Sin ir mas lejos podemos recordar, como ejemplo, cuando avaló designar por decreto jueces de la Corte Suprema. Debatamos ideas y que radicalismo queremos proponerle a la sociedad”.

Rápidamente, el cordobés le respondió con una nota periodística en la que se afirmó, en diciembre de 2015, que el radicalismo estuvo en desacuerdo con el nombramiento de jueces de la Corte por decreto. ”Entiendo que en tu lucha por la verdad apelás a las mentiras. Me parece que no te piden tanto”, le dijo a Halperín.

Mientras tanto, este domingo en Córdoba se dirimirán internas, calentando motores para lo que ocurrirá en provincia y en Ciudad. Algunos interpretan que el bando de Lousteau podría ganar en el territorio porteño y perder en el bonaerense. Buenas y malas noticias en un mismo día. “Dice que es la renovación pero apoya a Gustavo Posse”, chicanean. En provincia, el intendente de San Isidro se enfrentará a la lista de Maximiliano Abad, apoyada por el sector más puro del radicalismo, como se autodefinen por no haber abandonado el espacio. En la Capital Federal la ecuación es más compleja porque hay listas diferentes para cada comuna pero estiman que triunfará la impulsada por el dirigente de Evolución.

En Córdoba la disputa será entre Marcos Carasso (Convergencia Córdoba Radical, el candidato de Negri), Rodrigo de Loredo (de Sumar) y Juan Gait (por Córdoba con Todos). “Estoy feliz de ir a votar el domingo en la elección de autoridades de la @UCRCBA por dos personas excepcionales, dos intendentes jóvenes elegidos por el 70 por ciento de sus vecinos: @marcoscarasso y @LiliRuetsch , que van como presidente y vice del Comité Provincial. ¡Fuerza!”, tuiteó el diputado en las últimas horas.

Elecciones 2021: El PRO se endurece

Patricia Bullrich levantó su perfil nacional. Hace tiempo recorre el país con las excusas de ser la presidenta del PRO, de presentar un libro y de charlar de seguridad. Sin embargo, la última semana fue clave ya que elevó su discurso confrontativo y logró gran impacto mediático al viajar a Formosa para enfrentarse al gobernador Gildo Insfrán. Si bien Horacio Rodríguez Larreta no se manifestó de la misma manera, sí tuvo gestos hacia el interior del partido y hacia el núcleo duro.

"Lo que le importa más a Patricia Bullrich es la interna que tiene con Larreta", dijo Jorge González, ministro de Gobierno de Formosa, en diálogo con El Destape Radio. El funcionario explicó que la titular del PRO nacional “conoció Formosa ahora. La primera vez que vino fue antes de ayer. ¡Patricia Bullrich hablando de represión policial! Fue la responsable del caso Maldonado", de recibir a Luis Chocobar en Casa Rosada entre otros hitos de su paso por el gobierno de Mauricio Macri.

González analizó que Bullrich “en los últimos 25 años ha recorrido cuanto lugar le pueda dar un uso político. Los cuatro años que fue ministra de seguridad, nunca visitó Formosa ni le importó". O sea, que su viaje a Formosa no fue por la supuesta preocupación que le genera la situación del coronavirus en la provincia sino para capitalizar la jugada políticamente. Sea cual sea la respuesta, le permitió salir en los canales de noticias afines al macrismo y generó mucho rebote en redes sociales.

“Celebro el gesto de @horaciorlarreta, de no participar del encuentro convocado por el presidente Fernández en la Casa Rosada, en repudio a la presencia del tirano Gildo Insfrán”, tuiteó Bullrich luego de que el jefe de Gobierno decidiera ausentarse del acto oficial por el Día de la Mujer para no compartir espacio con el gobernador de la provincia norteña.

El gesto de Larreta no fue sólo simbólico. Fue un mensaje para el sector más duro del PRO así como el reconocimiento de Bullrich implicó una suerte de marcada de cancha para el sector dialoguista. El jefe de Gobierno, que busca abrirse hacia el centro y neutralizar el discurso radicalizado, sólo se había enfrentado al Gobierno nacional por la coparticipación y la intención de crear una comisión bicameral en el Congreso para investigar el funcionamiento de la Justicia.

Desde el PRO aseguraron que después del mensaje de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, el 1 de marzo, todo Juntos por el Cambio se vio obligado a correrse hacia un sector más combativo y que hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta se mostró mucho más duro en estos últimos días.