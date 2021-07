Ramos Padilla observó las candidaturas de Santilli y Gollan

El juez con competencia electoral hizo lo propio con Carolina Castro, la candidata que se presenta en la lista de Randazzo, y con Fernanda Amaya, que va junto a Cúneo. Los detalles de la resolución.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, observó las candidaturas de Daniel Gollan por el Frente de Todos, de Diego Santilli de Juntos (Cambiemos), de Carolina Castro, que se presenta bajo la lista de Florencio Randazzo y de María Fernanda Amaya, que se postula junto a Santiago Cúneo.

Santilli con problemas de domicilio

Ramos Padilla observó problemas en la presentación de las candidaturas de Juntos, entre ellas la del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli y del ex Titular del Sistema de Medios, Hernán Lombardi. El origen del inconveniente son los domicilios presentados que no cumplen los dos años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires.

"Surgen, del informe actuarial que antecede, observaciones sobre el cumplimiento de las calidades constitucionales exigidas respecto de los precandidatos/tas Titular N° 1, Diego César SANTILLI, DNI 17.735.449, Titular N° 7, Hernán Santiago LOMBARDI, DNI 14.188.918; y Titular n°20, Mercedes SANGUINETTI, DNI 29.985.511, que podrían implicar el incumplimiento de dicha normativa", informó Padilla en una resolución a la que tuvo acceso El Destape.

Las observaciones a Gollan

El ex ministro de Salud Bonaerense Daniel Gollan fue observado en su candidatura debido a que el juez Ramos Padilla consideró que no es natural del distrito y no reúne dos años de residencia. El magistrado dio un plazo de 48 horas para que el Frente de Todos entregue la documentación que subsane la observación.

"Surgen, del informe actuarial que antecede, observaciones sobre el cumplimiento de las calidades exigidas respecto del precandidato Titular n° 2, GOLLAN, Daniel Gustavo, por no ser natural del distrito ni reunir un mínimo de dos años de residencia en el mismo según lo normado en el art. 48 de la Constitución Nacional, lo que podría implicar el incumplimiento de la citada normativa", informó Padilla en el escrito.

El juez a su vez indicó que los apoderados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Graciana Peñafort y Santiago Eguren no presentaron sus domicilios electrónicos y deberán hacerlo en el término de 48 horas.

La candidata de Randazzo también con problemas de domicilio

Ramos Padilla observó que la empresaria del mundo PYME Carolina Castro, quien se postula por el Frente Vamos con Vos de Florencio Randazzo, tiene problemas con la presentación de su domicilio.

"Surgen del informe del actuario que antecede, observaciones sobre el cumplimiento de las calidades constitucionales exigidas, respecto de los precandidatos titulares n° 2 y 9, Carolina CASTRO DNI 27.311.014 y Carlos Alberto LEGNANI GROTTO DNI 14.407.698, en relación a la residencia en la provincia de Buenos Aires, lo que podrían implicar el incumplimiento a dicha normativa", informó.

Como en el resto de los casos, el magistrado indicó que los postulantes tienen 48 horas para presentar los documentos que respalden su candidatura.

La candidata de Cúneo con problema de papeles

El juez observó la candidatura de María Fernanda Amaya de la lista del Partido Popular que conduce Santiago Cúneo por problemas con la antigüedad de su domicilio en la provincia de Buenos Aires.