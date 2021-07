Polémicos dichos de Sabrina Ajmechet sobre malvinas: exigen la renuncia a su cargo en Ciudad de la candidata macrista

Centros de estudiantes, científicos y referentes de la educación piden que presente "la renuncia inmediata" como Secretaria de Investigación y Desarrollo de la Universidad de la Ciudad.

A través de una misiva que se presentó en las últimas horas, organizaciones gremiales, centros de estudiantes, científicos y referentes de la educación exigen que se presente "la renuncia inmediata" de la funcionaria de la Universidad de la Ciudad (Unicaba) Sabrina Ajmechet -además candidata en la lista de Vidal- que en los últimos días apareció por expresiones a favor de la ocupación británica en las Islas Malvinas.

El titular de UTE-Ctera en Ciudad, Eduardo López, agregó: "No vamos a permitir que el discurso del odio entre a las escuelas". En varias entrevistas, por otro lado, agregó que "Los discursos del odio no tienen lugar en la educación, porque se tiene que enseñar pedagogía del amor". Por otro lado, los discursos agregó: "Los discurso de odio no tienen lugar en la educación”. La carta sostiene que se le exige a Horacio Rodríguez Larreta y a Soledad Acuña, la renuncia de Sabrina Ajmechet.

De parte de los gremios firmantes de la solicitada figuran UTE-CTERA, ADEMYS, ATE, AEJBA, Junta Interna ATE Defensoría del Pueblo C.A.B.A, Secretaría de DDHH de CTA-A Capital, SUTEBA, Sindicato Confluencia de Educadores Argentinos, AGD-CNBA (Asociación Gremial Docente del Colegio Nacional de Buenos Aires). Además de centros de estudiantes, referentes sindicales, entre otros solicitantes.

En el texto presentado, desde UTE sostienen que los firmantes expresan el "más enérgico rechazo y preocupación frente al rol que ocupa Sabrina Ajmechet en la UNICABA como Secretaria de Investigación y Desarrollo de la Universidad!. Además añadió: "No nos sorprende este hecho, sino que lo entendemos parte de la perspectiva planteada por el Gobierno de la Ciudad para con nuestra educación. Sin embargo, no podemos tolerar que personas que incitan al odio y a la discriminación, plagian textos de investigación o se posicionan contra la soberanía e interés nacional ocupen lugares de responsabilidad en nuestro sistema educativo".

Por otro lado, más allá de esto, la precandidatura de Ajmechet fue objetada por varios sectores, entre ellos excombatientes y familiares de caídos en Malvinas y hasta por el senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco, quien le pidió a la precandidata que "se retracte públicamente a la brevedad" por haber cuestionado la legitimidad del reclamo de soberanía que la Argentina mantiene sobre las Islas Malvinas.

Los dichos de Ajmechet sobre Malvinas

Ajmechet, séptima de la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, había sido cuestionada por publicaciones encontradas en su red social con frases tales como "Haga patria, mate un judío" o "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers".

Además, Ajmechet mostró su postura sobre las islas Malvinas en varias oportunidades. Incluso, más allá de decir que son "de los Kelpers" también agregó que "la creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”. Este último mensaje, lejos de parecer "irónico" como intentó defenderla Patricia Bullrich se convirtió en uno de los mensajes más serios que brindó.

Como contrapunto, Daniel Filmus, actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dijo en El Destape Radio que "los tuits no solo plantean que hay que entregar a los británicos las Malvinas, sino que muestran un desprecio por la Argentina. Hay una cuestión más grave que tiene que ver con una desvalorización de todo lo nacional. Es ridículo para una historiadora decir que no tenemos argumento histórico sobre las islas".