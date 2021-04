Patricia Bullrich y una fuerte interna con María Eugenia Vidal en vistas a las elecciones legislativas de 2021.

Las ambiciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no se acotan a la Ciudad de Buenos Aires sino que van más allá de la General Paz. La ex ministra de Seguridad tiene resuelto ser candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por el distrito porteño, pero en paralelo construyó un espacio político que orbita alrededor de su figura, y que apunta a disputarle lugares en las listas al sector de María Eugenia Vidal.

Bullrich interpreta que en la provincia hay un vacío de representación del electorado que sostienen posturas opositoras más radicales, y que a grandes rasgos coincide con la mirada del macrismo duro. Días atrás, la jefa del partido amarillo lanzó la agrupación "Somos Equipo PRO", que debutó con una declaración política en las redes sociales, firmada por 300 dirigentes PRO.

"Somos Equipo PRO" está integrado por dirigentes de peso como el senador nacional Esteban Bullrich y el ex secretario de Medios Públicos Hernán Lombardi, además del ex secretario de Seguridad Interior de Cambiemos, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia. En la lista de firmas también aparecen diputados nacionales como Pablo Tonelli y Pablo Torello, la dirigente especialista en Seguridad Florencia Arietto, y el ex diputado Eduardo Amadeo.

"Somos un equipo de militantes del PRO que cree en un partido de representación de las ideas que nos constituyen; en la acción transformadora de la política que no cambia los principios por los instrumentos; las ideas por las encuestas ni las acciones transformadoras por marketing", sostuvo en el documento de la corriente interna, para diferenciarse de otros vertientes del partido y de Juntos por el Cambio.

En un tiro por elevación al vidalismo/larretismo, señaló que en la oposición los dirigentes deben ser "claros y concretos y no políticamente correctos". "Al populismo se lo frena en la calle y en las urnas", aseguró también el partido de Bullrich. "Creemos en la ley y el orden, en la justicia, en la defensa de la sociedad y las víctimas y en la capacidad de juzgar a aquellos que violan la ley y destruyen la vida en paz y tranquilidad. Creemos en una Nación de ciudadanos libres y no en zonas liberadas del Estado de derecho", definió.

Por último, el partido de la ex ministra de Seguridad afirmó que creen en las PASO como instrumento democrático, en un abierto desafío al vidalismo para que no intente copar las listas. Si bien posicionarse en las elecciones intermedias en el distrito más populoso del país es uno de los objetivos de Patricia Bullrich, el horizonte está puesto en 2023 y no descarta ser candidata presidencial.

El verdadero propósito de la ex ministra es ganar en las urnas el debate en torno a qué tipo de oposición debe plantarse al Frente de Todos en 2023, si una fuerza política que se plante con firmeza sobre la base de "los valores" identitarios como el "orden" y el "respeto a la propiedad privada", o una fuerza "racional" y "dócil" frente a corporaciones como el sindicalismo.